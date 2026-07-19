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Путин пред външната министърка на Северна Корея: Няма да забравим подвизите на вашите военни

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Владимир Путин. Снимка Архив

Президентът на Русия Владимир Путин проведе среща с външната министърка на Северна Корея Чое Сон-хюи.

Пред нея Путин отново изрази благодарността на ръководството на Русия и на руския народ за помощта, която Северна Корея оказва в провеждането на руската специална военна операция в Украйна, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предадоха ТАСС и БТА.

Путин заяви, че подвизите на военни от Северна Корея, помогнали на руски военни, никога няма да бъда забравени и те са отличени с руски държавни награди.

Външната министърка на Северна Корея на свой ред изтъкна привързаността на севернокорейския лидер Ким Чен-ун към развитието на двустранните отношения, а Путин даде висока оценка на тези двустранни отношения.

Както е известно, севернокорейски войници бяха пратени на фронта срещу Украйна преди 2 години, като тогава се говореше за първоначалното включване на над 10 хил. 

Владимир Путин. Снимка Архив

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