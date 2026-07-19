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Овъглен труп на журналист беше открит в Италия, вероятно е убийство

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Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Трупът на италиански спортен журналист беше открит от пожарникари, отзовали се на сигнал за пожар в Еболи близо до Неапол, в Южна Италия.

Според прокурора на Салерно Рафаеле Кантоне първите елементи от разследването показват, че вероятно става дума за убийство, предадоха АНСА и Франс прес, пише БТА.

Жертвата беше идентифицирана като Луиджи Еспозито. Той очевидно е бил застрелян, а после тялото му е било подпалено насред растителност и така се е стигнало до пожар, заради който са били извикани пожарникарите. Трупът е бил в такова състояние, че пожарникарите на първо време на са успели да разпознаят дали е на жена или мъж.

Луиджи Еспозито е бил на 53 години и е пишел под псевдонима Лука. Той отразявал спортна тематика за няколко регионални медии.

Еспозито е работил и за регионалната агенция за опазване на околната среда.

От италианския Орден на журналистите определиха убийството като брутално и казаха, че ще следят развоя на разследването.

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