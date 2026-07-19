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Йордания извика иранския шарже д'афер, за да протестира срещу иранската агресия

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Флагът на Йордания снимка pixabay

Министерството на външните работи на Йордания е извикало иранския шарже д'афер в Аман, за да протестира срещу „продължаващите брутални и неоправдани ирански агресивни действия", предадоха световните агенции.

В изявление министерството посочи, че е предало на иранския дипломат „послание, съдържащо силен протест срещу продължаващата брутална и неоправдана иранска агресия, насочена срещу територията на кралството", като е поискало тя да бъде прекратена „незабавно".

По-рано израелските и йорданските сили прехванаха иранска ракета, изстреляна срещу йорданския град Акаба, намиращ се в близост до израелския град Ейлат на брега на Червено море, съобщи израелската армия пред Франс прес.

Държавната телевизия в Йордания съобщи, че са прозвучали сирени за въздушна тревога, пише БТА.

Израелската армия заяви днес, че е засякла изстреляни от Иран ракети по посока на йорданското пристанище Акаба, което граничи с изралеска територия, и предупреди, че те могат да паднат в Южен Израел.

По-рано се появи информация, че международното летище и морското пристанище в град Акаба, Южна Йордания, бяха евакуирани поради „конкретна и достоверна заплаха", съобщена от посолството на САЩ в Аман и цитирана от Ройтерс.

По-късно обаче Йордания опроверга информацията.

Флагът на Йордания снимка pixabay

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