Иракският премиер ще посети Техеран следващата седмица, а иранският вътрешен министър - Пакистан

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Иракският министър-председател Али аз Зайди ще посети Техеран идната седмица, съобщи днес иракската държавна информационна агенция, цитирана от Ройтерс и БТА.

По време на визитата премиерът ще подпише в Техеран меморандуми за разбирателство в области на сътрудничеството, се казва в съобщението.

Същевременно министърът на вътрешните работи на Иран Ескандар Момени ще отпътува утре за Исламабад за среща с пакистанското ръководство, което доскоро изпълняваше ролята на посредник в преговорите между Ислямската република и САЩ. Това съобщи телевизионният канал „Ал Хадат".