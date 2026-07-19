Канада временно забранява идващи от Конго в борба с еболата

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Като част от новите временни гранични мерки за борба с разпространението на ебола, канадското правителство заяви, че ще откаже влизането на всеки чужденец, който е бил в Демократична република Конго през последните 21 дни.

Мерките влизат в сила в понеделник, 20 юли, в 23:59 ч. местно време, се казва в изявление на Агенцията за обществено здраве на Канада, пише БТА.

Броят на потвърдените случаи на ебола в ДР Конго към петък е нараснал до 2267, като 893 души са починали, сочат публикувани късно снощи данни на правителството в Киншаса.

Преди дни здравните власти в САЩ също взеха превантивни мерки. Американците, връщащи се от ДР Конго, трябва да изчакат 21 дни в трета страна заради върлуващата епидемия от ебола. В САЩ все още няма потвърдени случаи на заразата.