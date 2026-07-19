7 души, сред тях дете, спасени от потънал преди дни кораб край индонезийски остров

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Спасители са открили седем оцелели от пътнически кораб, потънал преди няколко дни край индонезийските острови Селаяр, включително 7-годишно момиче. Спасители са открили седем оцелели от пътнически кораб, потънал преди няколко дни край индонезийските острови Селаяр, включително 7-годишно момиче.

Дървеният пътнически кораб е потънал в сряда във водите западно от остров Поласи. Осемнадесет души остават в неизвестност според Националната агенция за търсене и спасяване на Индонезия. Плавателният съд е превозвал 78 души, съобщиха ДПА и БТА, позовавайки се на местни медии

Вчера петима оцелели са били спасени от рибарска лодка. Те са оцелели, като са се придържали към плаваща конструкция, използвана за привличане на риба.

Днес екип за търсене е намерил други двама оцелели, мъж и майка му, във водите близо до остров Санипа.

Местни медии съобщават, че екипите за търсене са открили и спасителни шамандури с името на кораба, „КМ" Нурул Салса" (KM Nurul Salsa), и други плавателни приспособления, които са били изхвърлени на брега на необитаем остров.

Морските инциденти са често срещани в Индонезия, архипелаг от над 17 000 острова, където малките пътнически лодки са жизненоважно средство за транспорт.

Пренаселеността, остарелите плавателни съдове и слабото прилагане на правилата за безопасност са допринесли за множество фатални инциденти през годините.

Дървеният пътнически кораб е потънал в сряда във водите западно от остров Поласи. Осемнадесет души остават в неизвестност според Националната агенция за търсене и спасяване на Индонезия. Плавателният съд е превозвал 78 души.

Вчера петима оцелели са били спасени от рибарска лодка. Те са оцелели, като са се придържали към плаваща конструкция, използвана за привличане на риба.

Днес екип за търсене е намерил други двама оцелели, мъж и майка му, във водите близо до остров Санипа.

Местни медии съобщават, че екипите за търсене са открили и спасителни шамандури с името на кораба, „КМ" Нурул Салса" (KM Nurul Salsa), и други плавателни приспособления, които са били изхвърлени на брега на необитаем остров.

Морските инциденти са често срещани в Индонезия, архипелаг от над 17 000 острова, където малките пътнически лодки са жизненоважно средство за транспорт.

Пренаселеността, остарелите плавателни съдове и слабото прилагане на правилата за безопасност са допринесли за множество фатални инциденти през годините.