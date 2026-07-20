5208 са загиналите след двете земетресения във Венецуела, почти 18 000 без дом

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5208 достигна броят на загиналите при двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха Северна Венецуела преди близо месец. Към равносметката властите добавиха още 89 жертви, съобщи вчера председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от ЕФЕ.

Броят на ранените остава 16 740, а хората, останали без дом, са 17 907, се посочва в данните, публикувани в профила в Телеграм на Родригес, който е брат на изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

Освен това 23 820 души са настанени в 107 временни лагера, а властите са оказали помощ на 128 324 семейства.

След земетресенията на 24 юни са регистрирани 1388 вторични труса. Последният е бил с магнитуд 3 и е станал рано вчера сутринта на 9 км западно от Ла Гуайра, на дълбочина 3,9 км, сочат данни на Венецуелската фондация за сеизмологични изследвания, предава БТА.