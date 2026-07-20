След смъртта на войник САЩ пак удариха Иран

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Съединените щати започнаха рано тази сутрин нова серия въздушни удари срещу Иран, след като съобщиха за смъртта на още един американски военнослужещ. От своя страна Иран изстреля ракети към Йордания и създаде риск конфликтът да обхване и съседен Израел, съобщи Асошиейтед Прес.

Стъпка по стъпка САЩ и Иран се приближават към пълномащабна война, след като постигнатото миналия месец временно споразумение, което трябваше да сложи окончателен край на сраженията, се разпадна, а корабоплаването през Ормузкия проток до голяма степен спря, припомня БТА. И двете страни нанасят удари по гражданска инфраструктура, от която зависят милиони хора.

Американските въоръжени сили съобщиха, че военнослужещият е загинал в събота в Ирак при „контролирано взривяване“ на свален ирански дрон.

По-рано военните заявиха, че при ударите им са били поразени иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция в отговор на убийството на американски военнослужещи в Йордания в петък. След това нападение един военнослужещ бе обявен за изчезнал, а в новото изявление на военните се посочва, че в неделя са били открити „неидентифицирани човешки останки“, които се изследват. От началото на войната са загинали 17 американски военнослужещи.

При подновената размяна на удари, която вече навлезе във втората си седмица, САЩ атакуваха мостове и електрически съоръжения в Иран, предаде БТА.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ обяви рано тази сутрин нова серия удари, които продължават вече девета поредна нощ.

„Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток“, се казва в изявление на Централното командване.

Техеран отвърна с удари срещу съюзници на САЩ в целия Близък изток.

Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Израел предупреди, че ракети, изстреляни към съседна Йордания, може да доведат до прехвърляне на огъня на израелска територия за първи път от няколко седмици.

Кадри, разпространени вчера от американските въоръжени сили, показват удари, нанесени от изтребители и с крилати ракети „Томахок“, изстреляни от морето. Един от поразените обекти, изглежда, се намираше в долина в планински район. Гвардейците на Ислямската революция често разполагат ракетни бази и друга военна техника, укрити сред планински масиви, посочи АП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че последните удари по цели в Иран са били нанесени в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона, предаде ДПА.

„Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие", каза Тръмп пред журналисти след завръщането си от финала на Световното първенство по футбол. „Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари."

Тръмп заяви, че ударите са били нанесени „в памет" на загиналите военнослужещи.

Той каза също, че Иран е понесъл тежки военни загуби в конфликта.

„Във военно отношение те загубиха почти всичко", заяви Тръмп. „Остана им съвсем малко. Имат някакви ракети. Имат някакви дронове. Имат известни производствени възможности, но не много."

Тръмп каза също, че Съединените щати контролират Ормузкия проток.

„Ние контролираме протока. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще стане", заяви той.

Иран оспорва това твърдение и посочва, че рамково споразумение, постигнато в средата на юни, предоставя на Техеран изключителната отговорност за управлението на стратегическия морски път.

Конфликтът за Ормузкия проток, ключов маршрут за световните енергийни доставки, отново ескалира от началото на юли.