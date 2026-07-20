Проверки с дронове и нови правила за концесиите на плажовете в Гърция

Гърция въвежда важни промени в управлението на крайбрежните зони и плажовете с цел по-бързи процедури, по-ефективен контрол и по-добра защита на крайбрежната среда.

Една от основните новости е използването на дронове, дистанционно наблюдение и сателитни изображения за установяване на нарушения по плажовете. Компетентните органи вече ще могат да документират нарушенията и без задължителна проверка на място, което значително ще ускори контрола, особено по големите и труднодостъпни крайбрежни ивици.

Промени настъпват и в процедурата по определяне границите на морския бряг и плажната ивица. Целта е да се опростят административните процедури и да се приключат по-бързо натрупаните казуси. Решенията ще се вземат от специализирани комисии към съответните регионални администрации, като ще се използват общи геопространствени данни от Гръцкия кадастър.

Нови правила се въвеждат и за предоставянето на концесии за използване на плажовете. При определени условия фирми, клубове по водни спортове и общини ще могат да получават разрешения за срок от една до три години, без провеждане на търг. В същото време се въвеждат ограничения за максимален брой концесии за общините и забрана за прехвърляне на правата на трети лица.

Новото законодателство предвижда и възможност за временно разрешение за ползване, докато приключи окончателната процедура по одобрение. За сезон 2026 са предвидени и преходни разпоредби. Фирмите, които са работили законно през 2025 г., ще могат временно да продължат дейността си, ако отговарят на изискванията и са подали необходимите документи в срок.

Законът предвижда и по-строги санкции срещу незаконното завземане на плажни площи. При повторни нарушения глобите ще бъдат значително по-високи, а наказанията по-строги.

Според юристи новите промени не променят основните принципи на действащото законодателство, а имат за цел да решат практически проблеми, да повишат ефективността на контрола и да осигурят по-добра защита и устойчиво управление на гръцките крайбрежни зони.