Солени глоби за нарушения през летния сезон в Гърция

Гръцките власти засилват проверките по плажовете в разгара на летния сезон, като предупреждават туристите и местните жители да спазват действащите правила. Целта е да се гарантира безопасността на плажуващите, да се намалят инцидентите и да се опази крайбрежната среда.

Сред най-често проверяваните нарушения са неправилното използване на SUP дъски, играта с плажни ракети извън определените зони, шумът от озвучителни уредби, свободното къмпингуване и замърсяването на плажовете и морето.

За използване на SUP без спасителна жилетка е предвидена глоба от 250 евро, а плаването извън разрешените зони се санкционира с между 50 и 200 евро. Освен това SUP не може да се използва през нощта - след залез слънце и преди изгрев.

Играта с плажни ракети е разрешена само на места, където това е изрично позволено. При създаване на опасност или неудобство за останалите посетители глобите могат да достигнат 1 000 евро.

Сериозни санкции са предвидени и за нарушаване на обществения ред. Използването на мощни тонколони и силна музика по плажовете може да доведе до глоби от 200 до 500 евро, а при нарушения от плавателни съдове до 2 000 евро.

Най-високите наказания са за замърсяване на морската среда. В зависимост от тежестта на нарушението санкциите могат да достигнат 58 000 евро.

Гръцкото законодателство продължава да забранява и свободното къмпингуване. Нарушителите подлежат на глоба от 300 евро на човек, а при по-сериозни случаи е възможно да бъде образувано и бързо съдебно производство.

Властите подчертават, че засиленият контрол има за цел не само да санкционира нарушенията, но и да осигури спокойствие на плажуващите и да съхрани природното богатство на гръцкото крайбрежие по време на активния туристически сезон.