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Нов исторически рекорд: над 5000 полета за денонощие в гръцкото въздушно пространство

Бойка Атанасова, Атина

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Снимка: Рixabay

Гръцкото въздушно пространство постави нов исторически рекорд по натовареност, след като само за едно денонощие бяха обслужени 5 082 полета.

По данни на Гръцката служба за гражданска авиация (ΥΠΑ), рекордът е регистриран в събота, 18 юли 2026 г., когато ръководителите на въздушното движение са управлявали безпроблемно целия въздушен трафик, спазвайки всички национални, европейски и международни стандарти за безопасност.

Новото постижение надминава досегашния рекорд от 4 944 полета, отчетен на 10 август 2024 г. Още по-рано тази година, на 4 юли, беше подобрен и рекордът за август 2025 г., когато през гръцкото въздушно пространство преминаха 4 925 полета.

От Гръцката служба за гражданска авиация очакват възходящата тенденция да се запази през целия август, както и през първите две седмици на септември, когато традиционно се наблюдава пик на летния туристически сезон.

Новият рекорд е поредното доказателство за силния туристически поток към Гърция през това лято и за нарастващото значение на страната като една от най-предпочитаните туристически дестинации в Европа.

Снимка: Рixabay

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