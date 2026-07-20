След вълна от подигравки махнаха билборд на входа на Скопие

Билбордът, поставен на входа на Скопие, предизвика безбройни, включително иронични реакции в социалните мрежи, но и сред политиците от опозиционните партии в Северна Македония, 24 часа по-късно беше премахнат, а след няколко часа беше поставен нов и коригиран, съобщава БТА.

„Разкрасяваме Скопие с любов, внимание и всеотдайност, защото всеки детайл е важен, когато изграждаме град с разпознаваемо лице и топла душа“, написа във Фейсбук профила си кмета на града Орце Георгиевски над видео, на което се вижда поставянето в събота на билборда на един от входовете на Скопие.

На винила бяха изобразени знакови за Скопие места – паметникът Воин на кон от централния площад, Каменният мост, който от векове свързва двата бряга на Вардар, кръстът на планината Водно, над столицата на Северна Македония, крепостта над града, църква, а паното бързо срещна остра реакция и в социалните мрежи, и сред политическите партии в страната.

„Съдържанието наподобява халюцинация на алгоритъм, получил неясна заповед да нарисува нещо балканско, старо и монументално. Буцефал (конят от паметника на площад „Македония“) има пет крака. Каменният мост е разтегнат до безкрайност и е снабден с поне четири арки повече от истинския. Скопското кале (крепостта) е заменено от неизвестна крепост. Александър Велики (воинът върху коня) носи шапка като някакъв бей. Вместо автентична църква се появява изкривен вариант на белградската „Свети Сава“ [...] Скопие не е получило титлата Европейска столица на културата, за да бъде представено като евтина компютърна смесица от чуждестранни храмове, измислени крепости и коне мутанти“, реагираха от Левица.

Според опозиционната партия вместо да се готви за домакинството на Европейска столица на културата през 2028 г., кметът на Скопие рекламира града „чрез визуална фалшификация”. От Левица призоваха Орце Георгиевски да каже кой е създал билборда, кой го е одобрил и колко е платено за него.

От СДСМ реагираха, че резултатът от кампанията за „уж разкрасяване на града” е срамен - „конят Буцефал е нарисуван с пет крака, воинът прилича на анимационен герой, а цялото изображение е генерирано с изкуствен интелект и няма връзка с реалното Скопие”.

Според най-голямата опозиционна партия не за пръв път ВМРО-ДПМНЕ „обезобразява столицата”, припомняйки проекта „Скопие 2014“, от времето на управлението на Никола Груевски, който е „обезобразил града със стотици паметници, фасади от стиропор и лъвове, които нямат историческа или естетическа стойност”.

„Вместо да показват добре организиран и достоен град, на входа на Скопие туристите получават образ, който прилича повече на лоша шега, отколкото на представяне на столицата”, реагираха от СДСМ.

За заместник-председателя на най-голямата албанска партия в страната ДСИ Буяр Османи проблемът на билборда е напълно липсващият албански език, „въпреки че столицата (на Северна Македония) е двуезична и нейната идентичност е изграждана от векове от различни етнически, културни и религиозни общности“.

Според Османи в подбраните обекти липсват албанското, османското и ислямското наследство в Скопие, което е неприемливо, „защото изключва съществена част от историята, културата и реалността на Скопие днес”.

„Градските власти трябва незабавно да премахнат билборда“, написа във Фейсбук профила си Османи.

Социалните мрежи се изпълниха с увеличени копия на снимката на билборда, отбелязвайки несъответствията с реални обекти в Скопие и грешките, включително правописни, в него, появиха се и иронизиращи миймове.

Ден по-късно билбордът беше свален, а в късните следобедни часове вчера, отново в профила си във Фейсбук кметът на Скопие Орце Георгиевски обяви новото пано, обвинявайки опозицията, че го атакува, „заради печатна грешка”.

„Ако най-големият ни грях е печатна грешка, значи сме на правилния път. Печатната грешка вече е поправена и Скопие получи нова табела, каквато заслужава. И за да няма дилеми, корекцията не струва нищо на града, а разходите се поемат от фирмата производител, която я е монтирала”, написа Георгиевски.

От албанската партия ДСИ обаче отново реагираха, че снимките на билборда са сменени, но надписи на албански език продължава да няма.

От СДСМ пък заявиха, че сгрешеният билборд не е печатна грешка, а графично решение, направено без контрол, а подобно решение, както и обяснението на кмета, са доказателство за „небрежност и безотговорност на градските власти”.

От опозиционната партия продължават да настояват да стане ясно кои фирми са участвали в разработването на графичното решение, по какви критерии е избран изпълнителят и дали е проведена обществена поръчка за проекта. От партията твърдят, че вместо да се фокусира върху решаването на ключовите проблеми в града, градската управа се занимава с „рекламни проекти, които предизвикват негативни реакции”.