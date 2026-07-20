ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофирането с джапанки в Гърция може да ви остави б...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23251186 www.24chasa.bg

2 лодки с общо 80 мигранти залови турската брегова охрана

1000
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Турските власти заловиха 2 лодки с общо 80 мигранти край Измир. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Снимка: Архив

При два отделни случая тази нощ турската брегова охрана залови общо 80 мигранти във водите на Егейско море край западния турски град Измир, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на бреговата охрана. 

При първия случай от изминалата нощ в района на град Сеферихисар екип на бреговата охрана е забелязал придвижваща се към турския бряг надуваема лодка с общо 40 мигранти, 17 от които деца. 

При вторият случай патрулен кораб е забелязал друга надуваема лодка с 40 мигранти на борда във водите на Егейско море край град Чешме. 

И при двата случая бреговата охрана е изпратила екипи, които са откарали мигрантите до сушата и са ги предали на местните миграционни власти, уточнява БТА. 

Турските власти заловиха 2 лодки с общо 80 мигранти край Измир. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали