2 лодки с общо 80 мигранти залови турската брегова охрана

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При два отделни случая тази нощ турската брегова охрана залови общо 80 мигранти във водите на Егейско море край западния турски град Измир, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на бреговата охрана.

При първия случай от изминалата нощ в района на град Сеферихисар екип на бреговата охрана е забелязал придвижваща се към турския бряг надуваема лодка с общо 40 мигранти, 17 от които деца.

При вторият случай патрулен кораб е забелязал друга надуваема лодка с 40 мигранти на борда във водите на Егейско море край град Чешме.

И при двата случая бреговата охрана е изпратила екипи, които са откарали мигрантите до сушата и са ги предали на местните миграционни власти, уточнява БТА.