Джей Ди Ванс посрещна четвъртото си дете

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс стана баща за четвърти път и първият вицепрезидент от 150 години насам, който посреща дете по време на мандата си.

Съпругата му Уша е родила момче в неделя, а новината съобщи Ванс в социалните си мрежи.

„С радост съобщаваме, че тази сутрин се роди нашият син, Алек Нийл Ванс. Уша и бебето са щастливи и здрави, а децата ни са безкрайно щастливи да се запознаят с малкия си брат", пише в изявлението на вицепрезидента.

Ванс и съпругата му Уша имат още три деца - Юън на 9 години, Вивек на 6 години и Мирабел на 4 години.