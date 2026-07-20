Шофирането с джапанки в Гърция може да ви остави без книжка

Шофирането с джапанки в Гърция може да ви струва 350 евро, както и отнемане на шофьорската книжка и регистрационните документи на автомобила за 30 дни, ако се прецени, че обувките затрудняват безопасното управление на превозното средство.

Макар новият гръцки Кодекс за движение по пътищата да не забранява изрично управлението на автомобил с джапанки или сандали, той задължава водачите да имат пълна свобода на движенията си. Именно на тази разпоредба се основават санкциите.

Според чл. 17, ал. 2 всеки водач е длъжен да може свободно да извършва всички необходими действия при управлението на автомобила. Ако при полицейска проверка бъде преценено, че обувките ограничават движенията на шофьора или създават риск при използването на педалите, могат да бъдат наложени предвидените наказания.

Това означава, че не всяко шофиране с джапанки автоматично води до глоба. Решението зависи от конкретната ситуация и от преценката на полицейския служител, извършващ проверката.

Експертите по пътна безопасност обаче са категорични, че джапанките и другите отворени обувки увеличават риска от инциденти, особено през лятото. Те могат лесно да се изплъзнат, да се заклещят под педалите или да забавят реакцията на водача в критична ситуация.

Затова препоръката е при шофиране да се използват затворени обувки с тънка и стабилна подметка, които осигуряват по-добър контрол върху автомобила.