Тръмп празнува с "ужасния партньор" Испания победата - отказа да слезе от сцената (Снимки)

Освен победата на Испания над Аржентина на световното първенство по футбол феновете бяха свидетели на един от най-неловките моменти в историята на финалите на престижния турнир.
След като Испания вдигна втората си световна титла благодарение на гола на Феран Торес, на сцената се случи нещо се случи нещо неочаквано - лично американският президент Доналд Тръмп връчи трофея на капитана Родри... и след това отказа да слезе от сцената, за да влезе в кадъра при вдигането на купата. Когато испанските футболисти започнаха да празнуват бурно и да скачат от радост, президентът на ФИФА Джани Инфантино се опита да го дръпне встрани, но Тръмп напълно игнорира жеста му - остана прав до играчите и се радваше заедно с тях.
Само преди броени дни Тръмп критикува остро Испания на срещата на върха в ООН. „Испания е ужасен партньор в НАТО. Те не участват, не плащат. Не искам нищо общо с Испания. Прекратете всякаква търговия с тях... Те са безнадеждни, ужасни хора", заяви тогава той.
Преди това Тръмп бе освиркван от публиката при появата си на терена. Според източници от обкръжението на Белия дом Тръмп е бил особено доволен от поканата да участва в церемонията.