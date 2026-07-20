Тръмп празнува с "ужасния партньор" Испания победата - отказа да слезе от сцената (Снимки)

Освен победата на Испания над Аржентина на световното първенство по футбол феновете бяха свидетели на един от най-неловките моменти в историята на финалите на престижния турнир.

Доналд Тръмп и Джани Инфантино бързат да дадат купата на победителите.

След като Испания вдигна втората си световна титла благодарение на гола на Феран Торес, на сцената се случи нещо се случи нещо неочаквано - лично американският президент Доналд Тръмп връчи трофея на капитана Родри... и след това отказа да слезе от сцената, за да влезе в кадъра при вдигането на купата. Когато испанските футболисти започнаха да празнуват бурно и да скачат от радост, президентът на ФИФА Джани Инфантино се опита да го дръпне встрани, но Тръмп напълно игнорира жеста му - остана прав до играчите и се радваше заедно с тях.

Само преди броени дни Тръмп критикува остро Испания на срещата на върха в ООН. „Испания е ужасен партньор в НАТО. Те не участват, не плащат. Не искам нищо общо с Испания. Прекратете всякаква търговия с тях... Те са безнадеждни, ужасни хора", заяви тогава той.

Преди това Тръмп бе освиркван от публиката при появата си на терена. Според източници от обкръжението на Белия дом Тръмп е бил особено доволен от поканата да участва в церемонията.

Джани Инфантино приканва Доналд Тръмп да слезе от сцената.

Доналд Тръмп празнува победата с отбора на Испания.