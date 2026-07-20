ФБР спира да разследва случаи, свързани с агенти на миграцията

Агенти на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) наскоро са били уведомени, че Федералното бюро за разследване (ФБР) повече няма да разследва сигнали за нападения срещу федерални служители, съобщава The New York Times.

Според източници на изданието, в четвъртък ръководители на ФБР са получили писмени указания за промяната, а част от агентите на ICE в различни райони на страната са били информирани от свои колеги във ФБР.

Досега, при случаи, в които агенти на ICE са участвали в смъртоносни стрелби, ФБР при администрацията на Доналд Тръмп е имало задачата да установи дали служителите са били нападнати, преди да открият огън. Събраните по време на тези разследвания доказателства обаче впоследствие можели да бъдат използвани и при разследвания или съдебни производства за евентуални нарушения на гражданските права от страна на агентите.

Според изданието, новите указания вероятно означават, че разследванията на подобни случаи ще бъдат поети от Homeland Security Investigations (HSI) – подразделение на ICE. Източници на изданието предупреждават, че ако Министерството на вътрешната сигурност (DHS) разследва собствените си служители, това може да доведе до по-слаба отчетност на имиграционните агенти.

Тъй като DHS няма правомощия да разследва нарушения на гражданските права, промяната би могла да намали вероятността агенти на ICE, които стрелят по невъоръжени хора, да бъдат разследвани за евентуално нарушаване на федералното законодателство.

Министерството на правосъдието на САЩ и Министерството на вътрешната сигурност отрекоха да е настъпила каквато и да било промяна в начина на осъществяване на надзора.

„Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешната сигурност работят съвместно в борбата с престъпността, за спазването на върховенството на закона и за гарантиране сигурността на американските общности", се казва в общо изявление на двете институции, съобщава Си Ен Би Си.

„Взаимоотношенията между DHS и DOJ при разследването на случаи на нападения срещу федерални служители не са се променили и ФБР ще продължи да провежда разследвания в съответствие със своята политика", добавят оттам.

Твърденията за промяна в надзора идват само дни след като агент на ICE застреля смъртоносно колумбийския гражданин Хоан Себастиан Гереро в град Бидефорд, щата Мейн. Това е най-малко седмият човек, застрелян от агенти на ICE от януари 2025 г. насам, и вторият само през този месец, след като на 7 юли агент застреля мексиканския имигрант Лоренсо Салгадо Араухо в Хюстън.