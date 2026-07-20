Експлозии отекват в столицата на Бахрейн

Експлозии се чуват днес в бахрейнската столица Манама, която от няколко дни е обект на атаки на Иран и съюзниците му, съобщиха журналисти от Франс прес.
Отекнаха и сирени.
"Сирените за тревога бяха задействани. Гражданите и пребиваващите следва да запазят спокойствие и да отидат на най-близкото сигурно място", написа бахрейнското вътрешно министерство в социалната мрежа "Екс", цитирано от БТА.
Малко по-рано кувейтската армия заяви, че прехваща ирански дронове.
През нощта също имаше съобщения за атаки срещу Кувейт и Бахрейн.