Експлозии отекват в столицата на Бахрейн

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Експлозии се чуват днес в бахрейнската столица Манама, която от няколко дни е обект на атаки на Иран и съюзниците му, съобщиха журналисти от Франс прес.

Отекнаха и сирени.

"Сирените за тревога бяха задействани. Гражданите и пребиваващите следва да запазят спокойствие и да отидат на най-близкото сигурно място", написа бахрейнското вътрешно министерство в социалната мрежа "Екс", цитирано от БТА.

Малко по-рано кувейтската армия заяви, че прехваща ирански дронове.

През нощта също имаше съобщения за атаки срещу Кувейт и Бахрейн.