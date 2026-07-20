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Рубио: Иран използва Ормузкия проток за натиск, другите държави да помогнат

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Марко Рубио СНИМКА: Ройтерс

Иран използва Ормузкия проток за да упражнява натиск в продължаващия конфликт. Това каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио и призова другите държави да помогнат за защита на международното корабоплаване. 

Рубио направи изявлението си от летището преди да отпътува за Филипините, където ще участва в срещата на външните министри на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). 

Той бе категоричен, че САЩ продължават с необходимите действия, за да осигурят свободно корабоплаване, но и други държави трябва да поемат отговорност и да предоставят техника или финансова помощ. 

Преди изявлението на Рубио Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че последната вълна удари срещу Иран е била срещу командни центрове и ключови военни обекти, за да бъде ограничена възможността на Техеран да атакува кораби в Ормузкия проток. 

Иран заяви, че Революционната гвардия е спряла два танкера с петрол, които са опитали да преминат през протока. Две американски бази в Кувейт бяха атакувани, а Йордания съобщи, че е прехванала ракети. 

Американски военен е загинал в Северн Ирак, докато обезврежда боеприпас от свален ирански дрон. Така жертвите от американска страна стават 17. 

Марко Рубио СНИМКА: Ройтерс

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