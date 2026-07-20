Жегата удря Халкидики, до 38°C в понеделник

Силна гореща вълна обхваща Халкидики в понеделник, 20 юли. Очаква се денят да бъде сред най-горещите от началото на лятото, като в някои райони температурите ще достигнат 37–38°C.

Според прогнозата времето ще бъде слънчево през целия ден, без валежи, а слабият вятър ще засилва усещането за жега. Най-високи температури се очакват във вътрешността на полуострова, докато по крайбрежието морският бриз ще задържи стойностите между 34 и 36°C.

В Неа Муданя термометрите ще показват до 35°C, в Полигирос – до 37°C, в Касандра – около 34°C, а в Йерисос и Ситония максималните температури ще достигнат 34–35°C.

Заради екстремните горещини местните власти препоръчват жителите и туристите да ограничат престоя на открито в часовете между 11:00 и 17:00 ч., да приемат достатъчно течности и да избягват физическо натоварване. Особено внимание трябва да се обърне на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания, които са най-уязвими при високи температури.

Въпреки жегата условията по плажовете ще останат отлични, а морето ще бъде спокойно. Специалистите обаче напомнят, че продължителното излагане на слънце крие риск от топлинен удар и силно обезводняване.