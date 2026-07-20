Най-малко 10 ранени след масова стрелба в САЩ (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 10 души бяха ранени при масова стрелба в центъра на Тусон, в американския щат Аризона, рано в неделя сутринта, след като въоръжен мъж откри огън в оживен район, съобщиха властите.

Заподозреният, чиято самоличност все още не е разкрита, се е опитал да избяга от местопрестъплението, но е бил прострелян от полицейски служител, реагирал на сигнала, съобщиха от полицията в Тусон. Той е откаран в местна болница в критично състояние, съобщава Fox News.

При инцидента няма загинали, но девет от пострадалите са с огнестрелни рани, съобщи кметът на Тусон Реджина Ромеро. По данни на полицията повечето от раните са по крайниците – ръцете и краката.

„Снощи Тусон отново стана свидетел на тежък и безсмислен акт на въоръжено насилие. Стрелец безразсъдно откри огън в претъпкан район, ранявайки девет души, преди да бъде спрян от полицейски служител", каза Ромеро.

Стрелбата е станала около 2:00 (около 12:00 българско време) часа в центъра на града. Полицаи, които патрулирали наблизо, чули серия от изстрели и незабавно се отправили пеша към мястото. Там те забелязали мъж, който бягал от района.

Според полицията заподозреният не се подчинил на многократните разпореждания на служителите да спре, след което униформен полицай открил огън и го прострелял.

След задържането му полицаите му оказали първа помощ, а екип на пожарната служба го транспортирал до болница.

Служителите на реда оказали спешна медицинска помощ и на пострадалите до пристигането на пожарникарите. Всички ранени са били откарани в местни болници за лечение.

При инцидента няма пострадали полицаи.

„Благодарение на бързата реакция и отличната работа на нашите пожарникари и полицаи всички пострадали бяха стабилизирани и транспортирани до болници. Надяваме се всички да се възстановят", каза още Ромеро.

Разследването на стрелбата, при която полицейският служител е използвал оръжие, се води от шерифската служба на окръг Пима. Полицията в Тусон ще извърши и отделна вътрешна проверка, за да установи дали са били нарушени служебните правила.

Кметът осъди нападението и заяви, че слабите закони за контрол върху оръжията в Аризона допринасят за подобни трагедии.

„Лесният достъп до огнестрелни оръжия и слабите закони за безопасност в Аризона продължават да излагат всички ни на риск. Законодателите могат и трябва да направят повече – от въвеждане на универсални проверки на миналото на купувачите до закони за отнемане на оръжие при висок риск и по-голямо финансиране на програмите за предотвратяване на насилието", заяви Ромеро.