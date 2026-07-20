Турция призова САЩ и Иран да се върнат към временното си споразумение за край на сраженията

Външният министър на Турция Хакан Фидан призова за връщане към постигнатото миналия месец временно споразумение между САЩ и Иран, което трябваше да сложи окончателен край на сраженията помежду им, като заяви, че Турция и Катар координират тясно усилията си за възобновяване на дипломатическите инициативи и ограничаване на регионалната нестабилност в Близкия изток, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА.

След вчерашното си посещение в Доха, в рамките на което турският външен министър се срещна с катарския премиер и външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, Фидан заяви пред „Катар ТВ“, че в момента катарските власти използват „всички конструктивни методи и всички налични канали“, за да разрешат настоящата криза. „Надяваме се, че в следващите дни ще получим добри новини. Турция е в тясна координация с Катар по този въпрос“, допълни той.

Фидан заяви още, че размяната на удари между САЩ и Иран е навредила на регионалните икономики и предупреди, че разпалването на по-широк конфликт ще създаде допълнителна нестабилност. Той добави, че атаките срещу инфраструктурата в региона правят възобновяването на дипломацията още по-належащо.

„Нашето желание е споразумението между Иран и Америка да бъде възстановено отново възможно най-скоро“, каза още Фидан, като припомни, че двете страни вече постигнаха временно споразумение чрез посредничеството на Пакистан и усилията на Катар и Турция. „Въпреки че се отдалечихме от тази точка (постигането на споразумение), трябва да се върнем към нея“, допълни Фидан.