Казахстански войници се учат да карат мотоциклетисти

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Служители на Сухопътните войски на Казахстан преминават курс за управление на мотоциклети в Учебния център на Гвардейския гарнизон, предаде националната новинарска агенция Казинформ, позовавайки се на Министерството на отбраната.

Над 60 военнослужещи от различни военни части участват в специализираното обучение. По време на курса те овладяват новата техника и изучават процедурите за нейната експлоатация, пояснява БТА.

„Ние не просто обучаваме мотоциклетисти. Нашата цел е да ги научим как ефективно да използват техниката по време на бойни задачи. Следователно програмата е предназначена да гарантира, че военнослужещите уверено управляват мотоциклети както самостоятелно, така и като част от подразделение“, отбеляза полковник Владислав Кулагин, началник на отдел „Техническа поддръжка“ на Главно управление на въоръжението на Сухопътните войски.

Програмата включва 60 часа теоретично и 100 часа практическо обучение. Обучението е изградено на принципа на постепенно нарастващо предизвикателство – от изучаване на конструкцията и изискванията за безопасност на техниката до шофиране по неравен терен и изпълнение на задачи в малки групи.

Практическата част включва маневриране, преодоляване на препятствия, шофиране извън пътя и подобряване на уменията за шофиране в различни условия. След завършване на курса участниците ще положат изпити и ще получат шофьорска книжка за съответната категория.

Опитът в съвременните въоръжени конфликти показва, че скоростта, маневреността и способността за бърза смяна на районите на действие са решаващи фактори за успешното изпълнение на бойните задачи. Това важи особено за частите, които трябва да действат в малки групи, отделени от основните сили, и често да се ориентират в труден терен, отбелязаха от ведомството.

Използването на мотоциклети значително разширява възможностите на подразделенията за доставка на боеприпаси и съобщения, ескортиране на войски, бързо транспортиране на личен състав и, ако е необходимо, евакуация на ранени от труднодостъпни райони.

Военнослужещите ще приложат тези придобити умения по време на стратегическото командно-щабно учение „Батил Тойтарис-2026“, където ще отработят действия, отчитащи съвременните изисквания за мобилност, маневреност и оперативна ефективност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)