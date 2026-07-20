КМГ: Китайският призив е ценен източник на идеи и вдъхновение в ерата на ИИ

На 17 юли китайският председател Си Дзинпин направи историческо предложение по време на откриването на Световната конференция по изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект, проведени в Шанхай. В словото си той отново подчерта, че всички държави трябва да поставят хората в центъра на вниманието – в случая става дума за използването на ИИ. Така, Си Дзинпин призова за съвместно изграждане на глобална система за управление на изкуствения интелект. Направеното ден по-рано предложение за създаване на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, по първоначални данни е подкрепено от 29 държави, като неговите основни цели са насърчаване на глобалното сътрудничество, а не на конкуренцията между страните!

Изкуственият интелект остава под строгия контрол на човека, като страните заедно трябва да изградят глобална система за неговото управление.

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Това е акцентът в призива на китайския президент, като в него се съдържа и важният момент, че изкуственият интелект остава под строгия контрол на човека. Китайският председател подчерта още, че ИИ трябва да се превърне във важен двигател за насърчаване на общия просперитет и гарантиране на общата сигурност, като страните заедно изградят справедлива и разумна глобална система за неговото управление. Така той призова международната общност да не използва концепцията за национална сигурност като претекст за ограничаване на трансфера на технологии.Си Дзинпин обяви още, че с цел допълнително да подкрепи глобалното развитие на изкуствения интелект и изграждането на капацитет в тази област, през следващите пет години Китай ще предостави на развиващите се страни 5000 места за специализирани обучения и курсове в сферата на изкуствения интелект.

Решението на китайското правителство обучението по изкуствен интелект да бъде въведено на всички нива на образователната система е стратегическа стъпка, която показва дългосрочно мислене и инвестиция в най-ценния ресурс на всяка държава – човешкия капитал. И докато много държави все още обсъждат как изкуственият интелект ще промени обществото, Китай вече предприема конкретни действия. Заедно с въвеждането на нови професии, свързани с изкуствения интелект, роботиката, цифровите двойници и интелигентното производство, Китай изгражда цялостна система, в която образованието, науката и икономиката се развиват в синхрон. Това е пример за последователна държавна политика, насочена към подготовката на младите хора за професиите на бъдещето.

България има основания внимателно да изучи този подход.

Нашата страна има традиции в математиката, инженерните науки и информационните технологии. Български ученици и студенти неведнъж са доказвали своите способности на международни състезания, а български специалисти работят успешно в технологични компании по целия свят. Именно затова инвестицията в модерно образование е естествено продължение на този потенциал. Въвеждането на знания по изкуствен интелект още в училище не означава всяко дете да стане програмист. То означава младите хора да придобият дигитална грамотност, аналитично мислене, умения за работа с интелигентни системи и разбиране за етичната употреба на новите технологии. Това ще бъде полезно във всяка професия – от медицината и земеделието до индустрията, държавното управление и предприемачеството.

Особено ценен е китайският подход да се създават образователни програми, които отговарят на реалните нужди на икономиката.

Така се изгражда връзка между училищата, университетите, научните институти и бизнеса, а младите хора получават знания и умения, които могат веднага да приложат в практиката. В съвременния свят обменът на успешни практики между държавите е все по-важен. България и Китай развиват добри отношения в областта на икономиката, културата и образованието. Разширяването на академичното сътрудничество, обменът на преподаватели и студенти, както и съвместните инициативи в сферата на изкуствения интелект могат да донесат ползи и за двете страни.

Китайският опит заслужава сериозно внимание, защото показва как чрез последователна държавна политика образованието може да се превърне в двигател на икономическото развитие и технологичния напредък.

.Разбира се, всяка държава има свои особености и собствена образователна система. Целта не е механично копиране на чужд модел, а адаптиране на успешните идеи към националните условия. Именно затова китайският опит заслужава сериозно внимание. Бъдещето принадлежи на обществата, които инвестират в знания, иновации и своите млади хора. В тази посока Китай вече прави решителни стъпки. За България това е добра възможност да почерпи опит, да модернизира образованието си и да подготви ново поколение специалисти, способни да бъдат конкурентоспособни в света на изкуствения интелект.Сътрудничеството, обменът на знания и взаимното уважение между държавите са най-добрият път към общо развитие. В тази перспектива китайският опит може да бъде ценен източник на идеи и вдъхновение за бъдещето на българското образование.

Като извод можем категорично да подчертаем, че предложението на Си Дзинпин е важна перспектива Китай да работи с всички страни за справяне с предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект, като същевременно се създаде и по-добро бъдеще за цялото човечество.