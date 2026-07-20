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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23252261 www.24chasa.bg

Общият боксофис за 2026 г. в Китай надхвърля 20 млрд. юана

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Общият боксофис на китайските филми през 2026 г. надхвърли 20 милиарда юана. Зад този рекорд стоят три основни промени.

Първата е все по-голямото разнообразие на филмовите тематики. Освен традиционните екшън продукции, на пазара се появяват и по-топли и емоционални филми като „Писма до баба" (или на английски Dear You).

Втората промяна е бързото развитие на китайската анимация. Особено през летния филмов сезон повече от десет местни анимационни продукции излязоха едновременно на екран и се превърнаха във важна сила за боксофиса.

Третият фактор са политиките за стимулиране на индустриалното обновяване. В различни региони, благодарение на насърчителните мерки на Държавното филмово управление за разнообразно развитие на киносалоните, се ускорява модернизацията на киноинфраструктурата. В същото време интеграцията между филмовата индустрия и туризма разширява икономическата стойност на целия сектор. Според оценки, общата стойност на цялата филмова индустриална верига в Китай през 2026 г. вече надхвърля 310 милиарда юана.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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