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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23252267 www.24chasa.bg

КМГ: Китайските марки за климатици продължават да изпълняват увеличаващите се европейски поръчки

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Високите температури в Европа продължават, което води до нарастващо търсене на климатици. В същото време чуждестранните поръчки към китайските производители на климатична техника непрекъснато се увеличават. Няколко китайски предприятия ускоряват разширяването на производствените си линии, които работят с пълен капацитет, за да гарантират доставките за международните пазари.

В град Дзянмън, провинция Гуандун, износът на климатици през първите 6 месеца на годината се е увеличил с над 10%.

Дзън Фанлун от Gree Electric, който отговаря за европейския пазар, заяви: „Особено във Франция и Испания ръстът надхвърля 50%. В Южна Европа, където слънчевото греене е силно, предлагаме интегрирани решения с фотоволтаични панели, които осигуряват енергия както за климатичните системи, така и за други електроуреди в домакинствата."

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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