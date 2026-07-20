КМГ: Китайските марки за климатици продължават да изпълняват увеличаващите се европейски поръчки

Високите температури в Европа продължават, което води до нарастващо търсене на климатици. В същото време чуждестранните поръчки към китайските производители на климатична техника непрекъснато се увеличават. Няколко китайски предприятия ускоряват разширяването на производствените си линии, които работят с пълен капацитет, за да гарантират доставките за международните пазари.

В град Дзянмън, провинция Гуандун, износът на климатици през първите 6 месеца на годината се е увеличил с над 10%.

Дзън Фанлун от Gree Electric, който отговаря за европейския пазар, заяви: „Особено във Франция и Испания ръстът надхвърля 50%. В Южна Европа, където слънчевото греене е силно, предлагаме интегрирани решения с фотоволтаични панели, които осигуряват енергия както за климатичните системи, така и за други електроуреди в домакинствата."