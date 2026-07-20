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Китайските AI модели с отворен код са били изтегляни вече над 10 милиарда пъти

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От началото на годината иновационният капацитет на Китай продължава да се засилва, а поредица от нови научно-технически постижения непрекъснато намират практическо приложение. Това беше съобщено тази сутрин на пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет на Китай.

Главният инженер на Министерството на промишлеността и информатизацията Уан Уеймин съобщи, че общият брой на изтеглянията в световен мащаб на китайските големи AI модели с отворен код е надхвърлил 10 милиарда. Същевременно индустриалната структура продължава да се оптимизира. Приети са 114 нови задължителни национални стандарта и 1403 отраслови стандарта. Добавената стойност на предприятията от машиностроителния сектор над определен размер и на високотехнологичната преработваща промишленост е нараснала съответно с 9,3% и 13,3% на годишна база.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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