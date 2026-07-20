Гърция очаква решение на ЮНЕСКО за включването на Олимп в световното наследство

Гърция очаква решението на ЮНЕСКО за включването на най-високата си планина Олимп в Списъка на световното наследство като смесен обект с културна и природна стойност.

Кандидатурата на Олимп ще бъде разгледана на заседанието на Комитета за световното наследство, което тази година се провежда в Южна Корея. Ако бъде одобрена, планината ще се нареди сред местата с най-голяма световна ценност, където природното богатство и човешката история се преплитат.

Със своя връх Митикас, висок 2918 метра, Олимп е не само най-високата планина в Гърция, но и символ на древната цивилизация. Според митологията именно там се е намирал тронът на Зевс и обиталището на дванадесетте олимпийски богове. Днес районът впечатлява с уникална екосистема, редки растителни и животински видове, както и с археологически паметници, сред които древният град Дион в подножието на планината.

Гърция внесе кандидатурата за включването на Олимп в списъка на ЮНЕСКО още през 2014 г., но международни експерти поискаха допълнителни доказателства за значението на геоложките особености, биоразнообразието и културната стойност на района. Сред препоръките беше и включването на археологическия обект Дион в досието.

Кандидатурата се основава на съчетанието от митологично и културно значение, археологически и религиозни обекти, природна красота и забележителности, както и богато биоразнообразие, пише БТА.

Включването на Олимп в списъка не е сигурно, тъй като се очаква комитетът да поиска от Гърция допълнителна информация, се посочва още в информацията.

Представители на местната власт в населени места, използвани за отправна точка на туристите и планинарите, се надяват евентуалното признаване на статута на световно наследство да допринесе за по-добрата защита на планината и за регулиране на нарастващия брой посетители.