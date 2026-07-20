Мицотакис: Кипърският въпрос остава отворена рана

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърди подкрепата на Атина за Република Кипър по повод 52-рата годишнина от турската военна инвазия на острова през 1974 г. Той определи събитията като „отворена рана" за Кипър и гръцкия свят и призова за постигане на решение, което да доведе до обединение на острова, съобщава електронното издание на в. „Катимерини".

На 20 юли 1974 г. турската армия нахлува в северната част на Кипър след държавен преврат, организиран с цел присъединяване на острова към Гърция. Девет години по-късно, през 1983 г., в контролираната от Турция северна част едностранно е обявена Севернокипърската турска република (СКТР), която е призната единствено от Анкара.

До днес кипърският въпрос остава нерешен. Турция настоява за модел с две отделни държави, докато Република Кипър и Гърция подкрепят федеративно решение в рамките на резолюциите на ООН. В южната част на острова годишнината се отбелязва с възпоменателни церемонии и панихиди в памет на загиналите и изчезналите безследно по време на инвазията. В окупираната северна част, напротив, се провеждат празнични прояви и военни демонстрации.

В свое изявление, публикувано в социалните мрежи, Мицотакис заяви, че 52 години след събитията Гърция отдава почит на всички, които са защитили свободата и са се противопоставили на последиците от насилието и употребата на сила, пише БТА.

„Почитаме героите, които защитиха свободата и отказаха да приемат последиците от насилието и употребата на сила", посочи гръцкият премиер.

Той подчерта, че Атина остава вярна на международното право и на резолюциите на ООН, чиято цел е намирането на „справедливо, жизнеспособно и устойчиво решение" на кипърския въпрос. „Гърция стои непоколебимо на страната на Република Кипър", заяви Мицотакис.

Гръцкият премиер изрази подкрепа и за инициативата на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за възобновяване на преговорите между кипърските гърци и кипърските турци. Според него всяко бъдещо споразумение трябва да се основава на договорената рамка на ООН и на принципите на Европейския съюз.

„Нашата цел е обединен Кипър, без окупационни войски и остарели системи за гаранции", заяви Мицотакис. Той описа визията си за острова като модерна европейска държава, способна да се развива и просперира в рамките на ЕС.