Украйна свалила 81 руски дрона през нощта

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Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са успели да свалят 81 от общо 94 дрона, използвани от Русия при атака срещу страната от вчера вечерта до тази сутрин, предаде украинската агенция „Укринформ".

Информацията беше публикувана от ВВС на Украйна в приложението „Телеграм". Според съобщението са регистрирани попадения от ракетни и безпилотни атаки на девет различни места.

Атаката е започнала около 18:00 часа местно време вчера и е била отблъсната с помощта на украинската авиация, зенитно-ракетни подразделения, средства за радиоелектронна борба, безпилотни авиационни системи и мобилни огневи групи.

До 08:00 часа тази сутрин украинските сили са унищожили руски дронове в северни, южни и източни райони на страната, съобщава БТА.

По-рано стана ясно, че над 400 дрона са били насочени през изминалата нощ към Московска област. Това съобщи днес кметът на руската столица Сергей Собянин, като заяви, че повечето са били свалени.

„От 20:30 ч. до 5:00 ч. сутринта над 400 вражески дрона се насочиха към Московска област. Повечето бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана още докато се намираха далеч от града. Осемдесет и пет дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", написа Собянин в Телеграм.

„Шестима души с наранявания от експлозия с различна степен бяха откарани в болницата в Домодедово, южно от Москва", съобщи лечебното заведение в Телеграм, без да уточни дали нараняванията са свързани с нападението с дронове.

В Домодедово се намира едно от международните летища на Москва.

Тези удари бяха нанесени, след като през нощта срещу неделя украинската столица Киев беше поразена при една от „най-мащабните атаки с балистични ракети", по думите на президента Володимир Зеленски. Той съобщи за един загинал и 16 ранени.

През последните месеци Украйна засили и нападенията си срещу Русия, като заявява, че атакува предимно петролна и газова инфраструктура в опит да ограничи възможностите на Москва да финансира военните си действия.

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 381 украински дрона над руски региони и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 19 юли тази година до 08:00 часа московско време на 20 юли дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 381 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курса, Липецка, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.