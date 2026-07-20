Тръмп атакува дигиталните правила на ЕС с глобална декларация за свобода на словото

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще използва предстоящата сесия на Общото събрание на ООН, за да прокара глобална декларация за „свобода на словото", която според европейски законодатели представлява завоалирана атака срещу технологичните регулации на ЕС.

Проект на съвместната декларация осъжда „нови закони" и „регулаторни рамки", за които се твърди, че застрашават свободата на словото по света в „исторически демократични държави", пише "Политико".

САЩ вече я разпространяват сред държави с надеждата тя да бъде подписана от държавни лидери по време на годишната среща на ООН през септември.

Белият дом и съюзниците на Републиканската партия многократно са атакували правилата в различни юрисдикции, които регулират онлайн платформите, особено в Европейския съюз, твърдейки, че те представляват цензура. Най-яркият пример беше изявлението на новоизбрания американски вицепрезидент Джей Ди Ванс през февруари 2025 г., че най-голямата заплаха за Европа не са Русия или Китай, а собствените ѝ действия срещу свободата на словото.

„Инстинктивният стремеж на администрацията на Тръмп да представя всяка технологична регулация като борба за свобода на словото е политически театър – пресметната димна завеса, целяща да отклони вниманието от истинските цензори: правителството на САЩ и неговите корпоративни съюзници", заяви германският евродепутат от Зелените Александър Гийз, след като му бяха показани части от документа.

Подписалите декларацията ще се ангажират да „признаят", че наказването на твърдения за невярна информация като „дезинформация", „подвеждаща информация" или „реч на омразата" може да застраши „свободата на изразяване", освен ако това съдържание не представлява пряко подстрекаване към насилие.

В публикация в социалната мрежа X в четвъртък заместник-държавният секретар на САЩ по публичната дипломация Сара Роджърс заяви, че проектът за документ за „свободно изразяване" е бил изготвен като част от последните разговори в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

„Изготвихме съвместно изявление с цел насърчаване на прозрачността и постигане на консенсус. Документът има за цел да изрази взаимно уважение и общи ценности, както и да служи като насока за американските компании за речеви услуги, които спазват законите в чужбина", написа тя.

Роджърс допълни, че декларацията няма за цел да отменя или да засяга Закона за цифровите услуги на ЕС – основния регламент на блока за онлайн платформите.

Законът влезе в сила като част от усилията на ЕС да постави по-строги правила за големите онлайн платформи като Meta Platforms, Google и X. Регламентът задължава най-големите технологични компании да бъдат по-прозрачни за начина, по който управляват съдържанието, рекламите и алгоритмите си, както и да предприемат мерки срещу незаконно съдържание, дезинформация и рискове за изборните процеси.

ЕС твърди, че правилата не целят ограничаване на свободата на словото, а създаване на по-безопасна онлайн среда и по-голяма отговорност за платформите, които достигат до стотици милиони потребители. За най-големите услуги с над 45 милиона потребители в ЕС са предвидени допълнителни изисквания за оценка на рисковете, прозрачност и мерки срещу системни заплахи като манипулации на избори и координирани кампании за дезинформация.

Американските технологични компании обаче от години критикуват част от европейските изисквания, твърдейки, че те увеличават разходите им и могат да доведат до прекомерна намеса в модерирането на съдържание.

Двама представители на ЕС потвърдиха пред изданието, че проектът вече се разпространява в Брюксел преди планираното от САЩ публично събитие за подписване на декларацията в ООН през септември.

Европейските правителства се опитват да ограничат рисковете от подстрекателна онлайн реч, която в някои държави от ЕС е незаконна. Законът за цифровите услуги на ЕС определя заплахите за изборите като системен риск, а регулаторите насочиха вниманието си към дезинформацията като част от тези усилия.

Поддръжниците на движението MAGA (Make America Great Again - "Да направим Америка Велика отново" - бел. ред) на Тръмп твърдят, че тези закони са отишли твърде далеч и представляват само претекст за ограничаване на определени видове изказвания.

След като бяха показани части от проектодекларацията, френският либерален евродепутат Сандро Гоци заяви пред, че администрацията на Тръмп се опитва да наложи „глобален Див запад", в който онлайн платформите няма да бъдат регулирани.

„Те се крият зад оправданието за свобода на изразяване", каза Гоци. „Ние, европейците, не споделяме този подход. За нас свободата на словото не означава свобода на разпространение, особено що се отнася до най-големите онлайн платформи, които според нас трябва да модерират, а не да цензурират съдържанието."

Съветът на Европейския съюз, в който се срещат дипломати и правителствени експерти от 27-те държави членки, обсъди резолюциите във вторник в рамките на дневен ред, посветен на „Защита и насърчаване на свободата на изразяване онлайн".

Страните от ЕС може да се опитат да преговарят по текста, за да не създават прецедент, който би могъл да бъде използван срещу законодателството на блока, както и да избегнат критики, ако откажат да подпишат документ, представян като защита на свободата на словото.

Проектът също така цели да предпази онлайн платформите от задължения да се намесват в съдържанието. Подписалите го държави ще се ангажират „да избягват налагането на задължения върху доставчиците на услуги, които водят до прекомерно премахване на защитена реч чрез правен или регулаторен натиск".

Правителствата също така ще бъдат призовани да се съгласят, че няма да изискват от онлайн платформите „проактивно да модерират съдържание", попадащо в определени категории реч.

След завръщането си в Белия дом Доналд Тръмп многократно се стреми да защитава интересите на базираните в САЩ технологични гиганти, докато платформите нееднократно са се оплаквали от разходите и задълженията, произтичащи от европейските регулации. Не е ясно дали тези компании са участвали в прокарването на документа.

Сред категориите защитена реч, посочени в проектодекларацията, са политическият дебат и религиозната реч, но също така и няколко теми, които са ключови за движението MAGA: „дискусии относно изборните процеси", включително съмнения „относно системите за преброяване на бюлетини"; „научен, академичен и интелектуален дебат, включително мнения и нови теории в областта на общественото здраве", както и „статистически, биологично или емпирично подкрепени факти, дори когато тези факти са оспорвани от официални институции или са политически неудобни".