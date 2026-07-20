Българин падна от влак на германските железници, движещ се с 120 км/ч

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Българин падна от влак на германските железници, който се е движел със 120 км/ч. 26-годишният мъж е в тежко състояние, съобщи Welt.

Българинът е работил за германските железници. Инцидентът е от 17 юли вечерта и е станал малко преди гара Етлинген-Бруххаузен. Според прокуратурата 36-годишен пътник във влака, който е бил пиян, е нападнал двама от служителите, които са поискали да проверят билета му.

Пияният пътник и 26-годишният мъж започнали схватка, при която многократно се удряли във вратата на влака. 36-годишният ритнал българина, който паднал от влака в движение. Той е с тежки травми ва главата.

От прокуратурата уточниха, че нападателят е германец, който има криминално досие. 36-годишният мъж е бил задържан за кратко след инцидента, но по-късно е освободен с решение на окръжния съд, което прокуратурата протестира.

От съда мотивираха решението си, заявявайки, че мъжът има постоянна работа, дом и семейство. Също така те са прегледали записи от инцидента, които според тях "хвърлят съмнение върху точната последователност от събитията".

Властите съобщиха, че 26-годишният българин е стабилизиран, но все още има опасност за живота му.