Иран: Преговорите със САЩ продължават, въпреки войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дипломатическите контакти със САЩ продължават чрез международни посредници, въпреки че военните действия не са прекратени. Това съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

„Бяхме информирани от посредници, получихме послания, без да навлизам в подробности, но основното е, че дипломатическият апарат беше активен през последните дни и определени посредници ни предадоха идеи", заяви Багаи на пресконференция в Техеран, пише turkiyetoday.

Той подчерта, че иранската дипломация продължава да работи паралелно с въоръжените сили на страната.

„Докато нашите въоръжени сили отговарят твърдо и решително на източника на американската агресия, дипломацията напълно осъзнава своите задължения и не полага усилия", каза Багаи, като добави, че иранските дипломати „няма да изоставят своя дълг", както въоръжените сили „няма да пренебрегнат задължението си да защитават родината".

На въпрос дали вратата към преговори с Вашингтон е затворена след подновяването на военните действия, Багаи отхвърли тази постановка.

„Отхвърлям противопоставянето между война и дипломация. Дипломацията е инструмент, чрез който преследваме националните си интереси, точно както и войната", заяви той.

По-късно по време на брифинга Багаи беше попитан конкретно за съобщенията, че Катар е предложил нови инициативи за възстановяване на преговорите, включително спекулации за 10-дневно прекратяване на огъня след посещение на иранския външен министър в Доха.

Той потвърди, че посредници са предали идеи на Техеран.

„Фактът, че посредниците са активни и се опитват да предотвратят ескалация на напрежението, е ясен. В същото време Ислямската република Иран не пести усилия, за да спре американските престъпления", каза той.

„Предложенията, предадени чрез посредници, са ни били съобщени и сме ги получили, но засега нека не навлизам в подробности", добави говорителят.

Багаеи отхвърли и идеята, че Иран трябва да избира между преговори и отбрана като взаимно изключващи се стратегии.

„Настояването за противопоставяне между „преговори или война" и „дипломация или война" не е полезно за нашата страна", каза той.

Според него действията на външния министър Сейед Абас Арагчи и на командира на въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Сейед Маджид се извършват с една и съща цел.

„Преговорите и отбраната имат свои собствени пътища. Не губете от поглед целта. Целта е защитата на националните интереси на Иран – понякога чрез инструмента на отбраната, понякога чрез дипломацията, а понякога чрез използването и на двете едновременно", посочи говорителят.

Попитан дали Иран е спрял изпълнението на меморандума за разбирателство и какво ще бъде бъдещето на Ормузкия проток, Багаи заяви, че позицията на Техеран е била ясна от самото начало.

„Логиката относно меморандума беше ясна от самото начало: ангажимент срещу ангажимент. Докато другата страна изпълняваше своите задължения, ние изпълнявахме нашите. Никога не сме били първите, които нарушават споразумение", каза той.

„Когато другата страна наруши ангажиментите си един по един, ние от своя страна заявихме, че няма да изпълняваме нашите", допълни Багаи.

На въпрос дали меморандумът все още може да бъде основа за бъдещи разговори, той подчерта, че настоящият приоритет на Иран е отбраната.

„Ние не сме влезли в стая, от която сега искаме да излезем", каза той. По думите му двете страни са постигнали разбиране по документ, който „по всички стандарти е служил на националните интереси на Ислямската република Иран".

„И двете страни съзнателно се съгласиха с него. Но другата страна не изпълни ангажиментите си – не само че не ги приложи, но и наруши текста и духа на споразумението. Затова обявихме, че спираме собственото си изпълнение", заяви той.

Багаи отхвърли твърденията, че неясноти в текста на меморандума са довели до неговия провал.

„Това е напълно неправилно. Текстът на меморандума е кратък – състои се от 14 точки. Прочетете текста. Коя точка е неясна?", попита той.

Той посочи конкретно пета точка, свързана с управлението на Ормузкия проток, като заяви, че Иран винаги е разбирал, че отговорността за бъдещето на водния път е на Техеран, в координация с Оман и други регионални държави.

На въпрос дали Оман или други посредници са предложили алтернативни договорености за южния коридор на протока, Багаеи заяви, че Иран като крайбрежна държава на Ормузкия проток, заедно с Оман, има права, които възнамерява да упражнява.

„Не трябва да позволяваме този воден път отново да бъде използван като заплаха срещу сигурността и националните интереси на Иран", каза той.

По думите му Иран координира действията си с Оман още от първите дни на прекратяването на огъня и е „решен да предприеме необходимите мерки", за да упражнява суверенитета си и да гарантира, че протокът няма да бъде използван срещу неговите интереси.

В началото на брифинга Багаеи осъди ударите срещу обекти, които определи като цивилна инфраструктура.

„Атака срещу цивилна инфраструктура, мостове, медицински центрове и основни услуги, от които хората зависят ежедневно, не е просто атака срещу географски координати – това е нападение срещу правото на живот, сигурност и човешко достойнство", заяви той.

Той подчерта, че Иран „не е съвкупност от отдалечени острови", където щетите в една област остават незабелязани в останалата част от страната.

„Ако Хормозган е ранен, Мазандаран усеща болката; ако Чахбехар е атакуван, сърцето на Техеран спира за миг", каза той.

Относно въздушните удари срещу ядрения обект в Дарховин Багаеи заяви, че съоръжението е било под гаранциите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и е предназначено за производство на енергия.

Според него атаката показва „лицемерието на американските твърдения относно неразпространението на ядрени оръжия".

Той предупреди, че мълчанието на МААЕ по случая „ще доведе до допълнително ерозиране на доверието на Иран в агенцията".

Багаи беше попитан и за коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че изображения от училище в иранския град Минаб може да са били създадени с изкуствен интелект.

„Няма абсолютно никакво съмнение, че този брутален акт е извършен умишлено от Съединените щати и те самите са наясно с това", заяви той.

По думите му Иран ще продължи да документира „престъплението в Минаб, престъплението в Ламерд и стотици други престъпления" и ще търси отговорност от САЩ.

Относно благодарностите на Тръмп за предполагаемото освобождаване на американски гражданин, задържан в Иран по обвинения в шпионаж, Багаи заяви, че въпросът е от компетенциите на иранската съдебна система.

Той посочи, че съдебните власти са потвърдили, че не е освобождаван американски гражданин, отговарящ на описанието на Тръмп, а посоченото лице никога не е било задържано или обвинявано в шпионаж в Иран.

Попитан за заплахите на американския президент за евентуално превземане на остров Харк, Багаеи заяви:

„Те ще видят последствията. Мисля, че има хора именно в тези региони, и то не малко, които отброяват моментите, за да приветстват подобни действия."

„Разширяването на войната зависи изцяло от САЩ"

На въпрос дали Иран се опасява, че конфликтът може да се разрасне в пълномащабна регионална война, Багаеи заяви, че отговорността за това носи САЩ.

„Що се отнася до разширяването на войната, тази отговорност лежи изцяло върху Съединените щати. Като настоява да използва териториите на регионални държави, нарушавайки техния суверенитет и независимост, Америка продължава атаките си срещу Иран", каза той.

„Многократно сме подчертавали и отново подчертаваме, че нямаме враждебност или неприязън към нито една държава в региона. Това, което правим, е да се защитаваме в рамките на присъщото право на законна самоотбрана", добави говорителят.

Той завърши с думите, че докато „престъпленията и военната агресия срещу Иран продължават", въоръжените сили на страната ще отговарят.