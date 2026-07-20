Мистериозен дрон с експлозиви изплува на плаж край Истанбул (Видео)

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Дрон с неустановен произход, носещ взривен материал, изплува тази сутрин на централния плаж в градчето Карабурун, което се намира северно от Истанбул, предаде турската агенция ИХА.

Тази сутрин местни жители забелязали странен обект, който изплувал на брега полуразбит. След като подали сигнал, на място бил изпратен специализиран екип на полицията, който установил, че изплувалият обект е дрон камикадзе, носещ взривен материал. Екипът отцепил района и взривил изплувалия дрон в контролирана среда, за да премахне опасността за гражданите, съобщава БТА.

В края на миналия месец друг дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в черноморското градче Джиде в северния турски окръг Кастамону.

По информация на турската жандармерия летателният апарат се е разбил в градината на къща в градчето на 23 юни около 07:30 ч. сутринта турско (и българско) време.

Дронът с приблизително тегло от 200 килограма, е паднал на около 10 метра от дома на местен жител, като е причинил единствено материални щети. Части от него са се разпръснали в по-широк район, посочват още от жандармерията.

По време на войната между САЩ и Иран няколко ирански ракети бяха прехванати в турското въздушно пространство.

Първият случай беше регистриран на 4 март, вторият – на 9 март, третият – на 13 март, а четвъртият на 30 март.

Ден след втория случай на прехваната иранска ракета НАТО изпрати като подкрепление зенитно-ракетна система „Пейтриът" в окръг Малатия, а на 18 март беше изпратена втора подобна система в Адана.