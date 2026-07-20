Най-малко 10 ранени при масирана украинска атака срещу Москва

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Най-малко 10 души, сред които трима китайски граждани и 11-годишно дете, бяха ранени при мащабна украинска атака с дронове срещу Москва и Московска област през нощта, съобщиха руските власти, цитирани от Франс прес. Нападението предизвика и пожар в голям промишлен обект край руската столица.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че към Московска област са били изпратени над 400 дрона. 85 от тях са били свалени в покрайнините на столицата, а останалите са били неутрализирани в по-отдалечени райони, съобщава БТА.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи в Телеграм, че при атаката са пострадали 10 души, включително трима китайски граждани, които са били приети в болница.

По информация на властите щети са нанесени в Домодедово, Подолск и Одинцово, където са повредени жилищни сгради и други цивилни обекти.

Нападението е предизвикало и пожар в индустриален комплекс, разположен на около 30 километра южно от Москва. Комплексът е сред най-големите в Русия и разполага със складови площи от около 600 000 кв. м.

Следственият комитет на Руската федерация обяви, че е започнал разследване по случая, който определя като терористичен акт, извършен в рамките на масирана атака на украинските сили срещу Московска област.

В нощта срещу неделя украинската столица Киев беше подложена на една от най-мащабните руски ракетни атаки от началото на войната, при която, според украинския президент Володимир Зеленски, е загинал един човек, а 16 бяха ранени.

Преди дни украински дронове удариха огромен логистичен център на "Уайлдберийс" - известен още като руския "Амазон". Седем души са загинали, а над 20 души са ранени при втори удар срещу складовия комплекс на онлайн платформата в Тамбовска област.

Ключово петролно депо в Ногинск също избухна в пламъци след атака, което доведе до евакуацията на близка родилна болница.

Атаките идват на фона на информацията, че руският президент Владимир Путин се готви да разреши вербуването на затворници, включително членове на мафиотски групировки, за участие във войната, докато се опитва да се справи с нарастващата криза с набирането на войници.

Ударът срещу огромната база на компанията в Електростал, който е на около 58 км източно от Кремъл, предизвика токсичен черен дим и предизвика един от най-големите пожари от началото на войната.