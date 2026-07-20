Ердоган: Никога няма да оставим кипърските турци сами в тяхната справедлива борба

Никога няма да оставим кипърските турци сами в тяхната справедлива борба. Това заяви турският президент Реджеп Ердоган в официална позиция по повод 52-та годишнина от турската инвазия в Кипър през 1974 г. (наричана от турските власти „Мирната операция в Кипър“). Той заяви, че Анкара ще продължи да подкрепя кипърските турци и почете паметта на загиналите турски военни, предаде ТРТ Хабер.

На днешната дата през 1974 г. турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на острова към Гърция. През 1983 г. в окупираната от Турция северна част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара. Турция настоява за решение на кипърския въпрос чрез създаване на две държави, докато Република Кипър и Гърция поддържат позиция за федеративно решение. В Република Кипър днешната годишнина се отбелязва с възпоменателни церемонии и панихиди за загиналите и безследно изчезналите при инвазията, докато в окупираната от Турция част на острова се организират празнични церемонии и военни демонстрации.

„На 52-рата годишнина от Мирната операция в Кипър почитам с умиление нашите героични мъченици и с благодарност нашите ветерани. Изказвам сърдечните си поздравления към кипърските турци по случай Деня на мира и свободата им – 20 юли – и изпращам своите поздрави към моите кипърски турски братя и сестри. Като родина и страна гарант, никога няма да оставим кипърските турци сами в тяхната справедлива борба", заяви Ердоган, пише БТА.

По-рано гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърди подкрепата на Атина за Република Кипър и определи събитията като „отворена рана" за Кипър и гръцкия свят. Той призова за постигане на решение, което да доведе до обединение на острова.

В свое изявление, публикувано в социалните мрежи, Мицотакис заяви, че 52 години след събитията Гърция отдава почит на всички, които са защитили свободата и са се противопоставили на последиците от насилието и употребата на сила.

„Почитаме героите, които защитиха свободата и отказаха да приемат последиците от насилието и употребата на сила", посочи гръцкият премиер.

Той подчерта, че Атина остава вярна на международното право и на резолюциите на ООН, чиято цел е намирането на „справедливо, жизнеспособно и устойчиво решение" на кипърския въпрос. „Гърция стои непоколебимо на страната на Република Кипър", заяви Мицотакис.

Гръцкият премиер изрази подкрепа и за инициативата на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за възобновяване на преговорите между кипърските гърци и кипърските турци. Според него всяко бъдещо споразумение трябва да се основава на договорената рамка на ООН и на принципите на Европейския съюз.

„Нашата цел е обединен Кипър, без окупационни войски и остарели системи за гаранции", заяви Мицотакис. Той описа визията си за острова като модерна европейска държава, способна да се развива и просперира в рамките на ЕС.