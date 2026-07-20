Стармър в последната реч на премиер: Изведох партията от историческо поражение

За шест години и половина аз изведох партията ни от историческото поражение през 2019 г., промених я, за да бъде готова да се изправи пред страната, и спечелихме убедителна победа на общите избори през 2024 г. Това заяви Киър Стармър в последната си реч като британски премиер. Той добави, че работата му „е приключила" и че си тръгва „с усмивка", предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

"За мен беше привилегия да служа на вас и на тази велика страна като министър-председател и съм убеден, че Великобритания сега е по-силна и по-справедлива, отколкото беше преди две години", добави Стармър.

В изказване пред канцеларията си на „Даунинг Стрийт“, откъдето след това се отправи към Бъкингамския дворец, за да подаде оставката си пред крал Чарлз, Стармър заяви, че ще „предаде щафетата“ на Анди Бърнам.

Досегашният премиер, който беше придружен от съпругата си Виктория Стармър, колеги и приятели, заяви, че страната е „по-силна и по-справедлива“, откакто лейбъристите са поели управлението, съобщава БТА.

„На път съм да посетя Негово Величество краля, за да подам оставката си и да затворя страницата на мандата си като министър-председател. Работата ми приключи“, заяви Стармър.

Стармър подаде оставка на 22 юни. Решението му не беше неочаквано, тъй като през дните преди оставката британските медии спекулираха с нея. Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволи официално да оспори лидерството в Лейбъристката партия.

Стармър каза, че е влязъл в политиката заради шанса да промени живота към по-добро на милиони хора. След това той обяви, че напуска поста, както и този на лидер на партията.

"След като напускам най-сериозната работа в страната, ще се отдам на най-важната. Тази да бъда най-добрия съпруг на моята фантастична съпруга Вик, която ми беше опора в добрите и в лошите времена. Както и да бъда най-добрия баща на моите красиви деца, които са радост и гордост за мен", каза вече бившият премиер, който се разчувства, докато говореше за семейството си.

Той уточни, че решението му е съгласувано с крал Чарлз III. Накрая на краткото си изявление Стармър прегърна съпругата си и двамата влязоха обратно в сградата на Даунинг стрийт 10.