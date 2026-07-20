ЕК: Очакваме одобрение на новите санкции срещу Русия

Поддържаме предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия, то все още се обсъжда и няма да навлизаме в подробности, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с продължаващите от 9 юни преговори.

Очакваме нашето предложение да бъде одобрено, добави говорителят. Знаем, че постигането на единодушие не е лесно. Досега приехме 20 решения за разширяване на санкциите и продължаваме работата за следващото решение в тази посока, допълни той, съобщава БТА.

Попитан дали ЕК възприема причините, изложени от Гърция с искане да отпадне предложената забрана на превоза на руски втечнен газ за страни извън ЕС, говорителят посочи, че вече е в сила решението за спиране на търговията с втечнен газ от Русия от следващата година.

Миналата седмица Гърция се противопоставя на новия пакет санкции на Европейския съюз срещу руския газ, за да защити "Динагас" (Dynagas) - корабната компания на гръцкия магнат Георгиос Прокопиу, която е специализирана в превоза на руски товари от завод за втечнен природен газ в Арктика.

Посланикът на Атина в Европейския съюз е заявил пред останалите постоянни представители на държавите членки в сряда, че планираните санкции, които ще забранят транспортирането на руски втечнен природен газ към трети страни, ще „съсипят" "Динагас.

Гръцките възражения повече седмица блокират одобряването на 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия, за който е необходимо единодушие. Това задържа и други мерки, включително санкции срещу още банки, криптовалутни мрежи и компании от руския военно-промишлен комплекс.

Пакетът включва и механизъм за понижаване на тавана на цената на руския суров петрол, над който компании нямат право законно да купуват и транспортират руски петрол.

Други дипломати от ЕС изтъкват, че всички държави членки вече са понесли загуби за своите компании вследствие на санкциите, като част от усилията да бъде нанесен икономически удар на Москва.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви в понеделник, че съжалява, че Съюзът все още не е постигнал съгласие по 21-вия пакет санкции.

„Разбира се, държавите членки имат различни причини да се противопоставят", каза тя. „Нашата цел е да постигнем споразумение. Ако това не се случи, ще започнем работа по План Б", добави Калас, визирайки механизма за тавана на цената на руския петрол.

Джордж Прокопиу е собственик както на "Динагас", така и на компанията за петролни танкери "Динаком" (Dynacom), която през последните три години е спечелила най-малко 915 милиона долара от търговия с руски суров петрол – повече от всяка друга гръцка корабна компания. Компанията беше сред първите, поели риска да изпратят танкери през Ормузкия проток в първите седмици на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

На 15 юли премиерът Румен Радев заяви, че "Брюксел уважи нашите резерви срещу трима граждани включени в 21-ия пакет от санкции за руския патриарх, собственикът на "Лукойл" - Вагит Алекперов и доставчика на части за софийското метро - Искандар Махмудов".

"Искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите ни в енергетиката и транспорта", добави той.

На 9 юли министърът на отбраната Димитър Стоянов, заяви, че България няма да наложи вето на 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, но има резерви. Това стана на фона на противоречивите знаци от управляващите през последните седмици. Премиерът Румен Радев първоначално се противопостави на санкциите срещу руския патриарх Кирил и дори използва думата "вето" при посещението си в Брюксел.

Правителството се обяви и против рестрикциите за Вагит Алекперов, бившия президент на „Лукойл", с мотив да защити работата и петролните доставки за рафинерията в Бургас.

Въпреки това официалната позиция на България е, че няма да налагаме вето на санкциите, каза Димитър Стоянов.