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В Одеса отекнаха силни взривове, градът е атакуван откъм Черно море

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В Одеса отекнаха силни експлозии СНИМКИ: АРХИВ

В Одеса отекнаха силни експлозии, градът е атакуван от акваторията на Черно море, съобщават местни канали в приложението Телеграм, предаде БТА.

Две ракети се взривиха около 13:30 часа, съобщиха още местните канали.

Регионалните власти призовават всички жители да се укриват в бомбоубежища, тревогата продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

В Одеса отекнаха силни експлозии СНИМКИ: АРХИВ

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