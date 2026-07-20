Тръмп и Зеленски сред първите, на които ще се обади новият британски премиер Бърнам

Новият британски премиер Анди Бърнам заяви, че сред първите световни лидери, с които ще разговаря по телефона, ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски и добави, че под негово ръководство подкрепата на Великобритания за Украйна ще остане непроменена, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във видеоклип, записан преди официалното му назначаване за британски лидер, но публикуван след речта му на „Даунинг Стрийт", Бърнам беше попитан с кого ще се свърже най-напред и дали това ще бъде Тръмп, Зеленски или друг световен лидер.

Той отговори, че двамата ще бъдат сред първите, на които ще се обади.

Бърнам каза още, че ще информира Зеленски, че няма да има „никаква промяна" в подкрепата на Великобритания за Украйна и че ще подкрепи украинския лидер „100%", както е правил и предшественикът му Киър Стармър.

„Няма да допуснем президентът Зеленски няма да има никакви съмнения, че подкрепата на Великобритания е непоколебима, тя е решителна. Тя ще бъде до него, а аз също ще бъда до него лично", заяви Бърнъм пред репортерите.

Новият британски премиер обеща в речта си пред канцеларията на „Даунинг Стрийт" 10 да представи нови мерки за облекчаване на разходите за живот още тази седмица и да обяви нов 10-годишен план за страната по-късно през годината.

„Великобритания трябва да покаже на света, че можем отново да възвърнем стабилността си", заяви Бърнам. „Не сме били достатъчно добри и трябва да станем по-добри", добави той.

По-рано днес новият лидер на британските лейбъристи Анди Бърнам беше назначен за нов премиер на Великобритания от крал Чарлз III, който му възложи да сформира правителство.

Придружен от съпругата си Мари-Франс ван Хел, която е от нидерландски произход, 56-годишният бивш кмет на Манчестър беше приет по обяд от монарха в Бъкингамския дворец, след което се отправи към „Даунинг Стрийт" 10.

Това е четвъртият премиер, назначен от Чарлз Трети, откакто той се възкачи на трона през септември 2022 г.