ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

6 пророчества ни казаха, че Испания ще стане свето...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23254565 www.24chasa.bg

"Хамас" обяви Халил ал Хая за свой върховен лидер

2004
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ал Хая наследява Яхия Синуар (на снимката), който загина през 2024 г. по време на войната с израелските сили в ивицата Газа Снимка: Twitter/@CWBOCA

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" обяви Халил ал Хая за свой върховен лидер, се казва в изявление на движението, цитирано от Ройтерс, съобщава БТА.

Ал Хая наследява Яхия Синуар, който загина през 2024 г. по време на войната с израелските сили в ивицата Газа.

Халил ал Хая - лидер на "Хамас" в изгнание и главен преговарящ на движението - постепенно се утвърди като една от водещите фигури в ръководството след смъртта на Синуар и на Исмаил Хания, който беше убит в Иран през юли 2024 г.

Ал Хая беше сред високопоставените представители на "Хамас", срещу които Израел предприе атака в Доха през 2025 г., припомня Ройтерс.

Ал Хая наследява Яхия Синуар (на снимката), който загина през 2024 г. по време на войната с израелските сили в ивицата Газа Снимка: Twitter/@CWBOCA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали