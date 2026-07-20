Йеменските хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия

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Йеменските хути, които са съюзници на Иран, днес обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, съобщи военният им говорител, цитиран от световните агенции.

Въоръжената групировка обяви „морско ембарго срещу престъпния саудитски враг, основано на принципа „око за око" и влизащо в сила незабавно след публикуването на изявлението".

Блокадата е в отговор на продължаващата „несправедлива и потисническа обсада на нашия скъп народ от страна на Саудитска Арабия в продължение на почти 12 години, на ограбването на нашите ресурси и налагането на всеобхватна блокада на нашите пристанища и летища по суша, море и въздух", заявиха хутите.

Миналата седмица групировката изстреля ракети срещу Саудитска Арабия, след като обвини кралството, че е бомбардирало летище под неин контрол, с което наруши четиригодишното примирие в конфликта между кралството и хусите.

Тези удари срещу Саудитска Арабия бяха първите, за които хусите поеха отговорност, откакто през март 2022 г. влезе в сила неофициално примирие.