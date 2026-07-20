ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА почете загиналите деца от школата на "Славия"...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23254909 www.24chasa.bg

Русия обвини Украйна за убийство на 5-има цивилни при атака с дрон срещу автобус

1432
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Украински дрон Снимка: Twitter

Русия обвини Украйна в убийството на петима мирни жители, сред които и непълнолетен, при атака с дрон срещу автобус в руската Белгородска област и съобщи, че още трима цивилни са в болница в критично състояние, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна към момента не е коментирала тази информация, посочва агенцията.

Губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев написа в публикация в Телеграм, че общо 23 мирни граждани са били ранени при атаката.

„Днес в град Шебекино дрон, управляван от (...) терористи от Киев, умишлено и цинично порази пътнически автобус", заяви Шуваев.

„С натежало сърце съобщавам: по предварителна информация петима невинни цивилни, сред които и непълнолетен, са били убити в резултат на тази нечовешка и подла атака - четири жени и едно момче са починали от раните си", добави той.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.

Белгородска област граничи с украинската Харковска област и редовно е обект на атаки от силите на Киев, откакто Москва изпрати десетки хиляди войници в съседната страна в началото на 2022 година. И двете страни отричат да нанасят умишлено удари срещу мирни жители.

Украински дрон Снимка: Twitter

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали