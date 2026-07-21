Изровиха костите на могъща кралица, погребана преди 700 г. в манастир

Елисенда де Монкада починала на около 70 г. и страдала от остеоартрит, показали анализите на археолозите

В гробници до нея били открити 25 скелета на нейни приближени, включително мъже с прободни рани и жена в средата на бременността й

Археолози, работещи в манастир от XIV век в Барселона, били изненадани да открият 25 скелета, когато отворили осем гроба – включително останките на една от най-могъщите европейски средновековни кралици.

Седем века след като Елисенда де Монкада основала Кралския манастир “Санта Мария Педралбес” в Барселона, екип от експерти отворил гробницата ѝ, за да научи повече за живота ѝ, се казва в изявление на Културния институт на Барселона. Елисенда е смятана за една от най-могъщите жени на своето време заради комбинацията от влиятелния ѝ произход, големите ѝ политически връзки и огромното ѝ богатство.

Проучването разкрило, че кралицата е била погребана в строги религиозни дрехи, но също така, че в гробниците на най-близките спътници на Елисенда има кости на мъже, намушкани до смърт, и на жена, починала по средата на бременността си.

Елисенда де Монкада е четвъртата съпруга на Хайме II Арагонски, наричан Справедливия. Тя била на 30 години, когато се омъжва за 55-годишния владетел на Арагон и Валенсия само месец след смъртта на третата му съпруга, ставайки

мащеха на 10-те му деца

Самата тя няма наследници от монарха.

Хайме II царува от 1291 г. до смъртта си през 1327 г. Когато съпругът ѝ се разболява към края на живота си, Елисенда основава в Барселона манастир за Ордена на бедните клариси, група от католически монахини, живеещи в изолация.

След смъртта на краля Елисенда живее в малък дворец до манастира “Педралбес” до смъртта си през 1364 г.

Аристократката никога не става монахиня и въпреки смирението си

упражнява властта и влиянието си още 37 години като вдовица

Като част от отбелязването на 700-годишнината от основаването на манастира през 1326 г., изследователите отворили осем исторически гроба на хора, свързани с ранните години на религиозната обител. Гробницата на Елисенда се отваря за първи път.

Вътре археолозите открили кутия с нейните кости в единия ъгъл на по-голямо пространство между църквата и манастира, което било разделено на две от ниска стена. На практика саркофагът се състоял от две части. Тази подредба вероятно е била създадена нарочно, за да представи кралицата едновременно като суверен и като каеща се монахиня, засилвайки нейните двойни политически и духовни роли.

Едната страна на гробницата на кралица Елисенда се вижда от църквата. Там тя е изобразена облечена като кралица, с герба на короната на Арагон. Носи кралския пръстен и е придружена от две кученца в краката си, символизиращи вярност. Другата страна, видима от манастира, я изобразява облечена като монахиня – без никакви признаци на кралската ѝ власт.

Първоначален анализ на костите на кралицата разкрил, че тя е била на около 70 години, когато е починала, което съвпада с историческата информация, като останките ѝ показват доказателства за остеоартрит.

Била е висока около 160 см. Въпреки че е

погребана в обикновено монашеско расо,

в гробницата е имало следи от бродиран със злато копринен плат, както и ароматните билки розмарин и мирта.

В гробницата на Собирана Олзет, първата абатиса на манастира, изследователите открили кости, съответстващи на това, което е известно за живота ѝ. Но те забелязали травматично нараняване на лицето ѝ, което се е случило малко преди или по време на смъртта ѝ. Разследването на нараняването, което, изглежда, е нанесено с нож, все още не е стигнало до заключения какво се е случило. Друга гробница, за която първоначално се е смятало, че принадлежи на рицаря Арто де Фосес, всъщност съдържала костите на петима души: две жени и три деца.

В гробницата не са открити мъжки кости, съответстващи на Арто. Дългата опашка на едната жена била запазена, все още прикрепена към черепа ѝ.

А в гробницата, за която се смята, че принадлежи на Франческа Сапортела, втората абатиса на “Педралбес” и племенница на кралицата, изследователите открили костите на най-малко девет души, положени там в различни периоди от време. Това включва четири мъжки черепа, всички от които с прободни рани, и мумифициран торс на жена с останки от 20- до 23-седмичен плод в родовия канал. Документи и пергамент, открити от тази гробница, включително нотни листове, в момента се консервират и изучават.

“Изследването на гробовете при основите на манастира предлага уникална възможност да се задълбочим в първите десетилетия от живота на манастира, решаващ период за разбиране на неговата еволюция и роля в средновековното каталунско общество”, пише в изявлението си Културният институт на Барселона.

Но генетичният анализ едва сега е започнал – до момента само 6% от генома на кралицата е секвениран. Екипът планира да използва ДНК от костни и зъбни проби, за да потвърди самоличността на скелетите в гробниците, да установи семейни връзки между тях и да проучи евентуалното наличие на древни патогени.

Окончателните резултати от археологическия анализ на костите, текстила, хартиите и растителните останки се очакват в средата на 2027 г. “Предизвикателството за следващата година ще бъде да се превърнат тези първи открития в пълна историческа интерпретация, която ни позволява да разберем по-добре не само кои са били тези хора, но и как са живели, как са починали и как са били запомнени”, пише Културният институт на Барселона.