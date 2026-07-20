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Българка пострада при падане от скали на остров Самотраки

Тони Маскръчка

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Спасителна операция на ранена туристка в Самотраки.Снимка: Пожарна служба

Българка пострада при падане от скали на остров Самотраки в Гърция, съобщават гръцките медии. В местността Гриа Ватра, където са най-известните скални басейни с водопад, на Самотраки е организирана мащабна спасителна операция поради тежкото нараняване на туристка от България. Тя е била заклещена и ранена, докато е вървяла по трудна пътека. Според първоначални съобщения от пожарната, туристката се е подхлъзнала, в резултат на което се е ударила Обадила се за помощ чрез европейския номер за спешни повиквания 112, което позволило незабавното ѝ географско местоположение и организирането на спасителна операция, в която участвали осем пожарникари.

Те пристигнали на мястото на инцидента, където се намирала пострадалата жена. След като я обездвижили и поставили на специална носилка, я транспортирали на безопасно място. Там тя била взета от линейка за по-нататъшно транспортиране.

Спасителна операция на ранена туристка в Самотраки.Снимка: Пожарна служба

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