Българка пострада при падане от скали на остров Самотраки в Гърция, съобщават гръцките медии. В местността Гриа Ватра, където са най-известните скални басейни с водопад, на Самотраки е организирана мащабна спасителна операция поради тежкото нараняване на туристка от България. Тя е била заклещена и ранена, докато е вървяла по трудна пътека. Според първоначални съобщения от пожарната, туристката се е подхлъзнала, в резултат на което се е ударила Обадила се за помощ чрез европейския номер за спешни повиквания 112, което позволило незабавното ѝ географско местоположение и организирането на спасителна операция, в която участвали осем пожарникари.

Те пристигнали на мястото на инцидента, където се намирала пострадалата жена. След като я обездвижили и поставили на специална носилка, я транспортирали на безопасно място. Там тя била взета от линейка за по-нататъшно транспортиране.