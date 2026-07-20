Кралицата на шахмата отказа да е президент на Унгария

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Бабата и дядото на Юдит Полгар оцеляват в Аушвиц

Най-успешната жена в историята на шаха можеше да стане следващият президент на Унгария. Премиерът Петер Мадяр обяви, че ще покани гросмайсторката Юдит Полгар за поста, но тя отказа.

“Нашата държава се нуждае от единство, мир и

президент, с когото всеки унгарец може да се гордее

Президентството не е професия, не е работа, а най-висша форма на служба”, заяви Мадяр.

До издигането на нов държавен глава се стигна, след като през уикенда настоящият президент Тамаш Шуйок подписа поправка в конституцията на страната, която сложи край на собствения му мандат.

По думите му именно Полгар е човекът, който може да изпълни тази роля, защото е синоним на талант и постоянство. Мадяр добави, че за него би било чест, ако тя приеме поста. И обясни, че нейната номинация му е била предложена от признати унгарски общественици.

"Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана", написа по-късно в социалните мрежи Полгар. Така тя отклони поканата на премиера.

Животът на Полгар е изключителен, а наскоро за нея бе направен документален филм, в който тя бе обявена за “Кралицата на шахмата”. Тя е единствената жена в историята на този спорт, преодоляла бариерата от 2700 ЕЛО точки за супергросмайстори. Водеща е в световната ранглиста за жени в продължение на 26 поредни години, на осмо място е в общата световна класация и е двукратна шампионка на женски шахматни олимпиади.

Полгар е родена в Будапеща през 1976 г. в еврейско семейство, чиято история е дълбоко повлияна от Холокоста. Няколко нейни роднини са убити, а баба ѝ и дядо ѝ по бащина линия оцеляват в Аушвиц.

Ранните ѝ успехи включват спечелването на женското първенство на шахматната олимпиада през 1988 г. заедно с двете си по-големи сестри - Жужа, известна като Сюзан, и Жофия, известна като София.

Баща им Ласло Полгар провежда образователен експеримент, според който гениите се създават, а не се раждат. И трите сестри стават изключително силни шахматистки. През 1991 г. на едва 15 години Полгар стана и най-младият гросмайстор в света до този момент.

Юдит е единствената жена, наложила се сред световния елит, съревновавайки се почти изцяло с мъже. В една от най-запомнящите се победи в кариерата си тя

побеждава легендарния Гари Каспаров през септември 2022 г.

Полгар определя шаха като пътешествие в света на стратегията, концентрацията и решителността.

“На дъската не ѝ пука за възрастта ти, богатството ти или пола ти. Успехът изисква да предвиждаш далеч отвъд следващия си ход. Това е универсален език - игра, която ни свързва всички чрез чистата сила на човешкия ум”, пише тя на собствения си уебсайт.

Преди няколко седмици училището “Крайст Колидж” към Университета в Кеймбридж я избра за свой член. А през 2015 г. бившият унгарски президент Янош Адер я награждава с най-високото държавно отличие на страната - ордена “Свети Стефан”.

Полгар има собствена фондация, която помага на деца от предучилищна възраст до началното училище да се научат да играят шах .

