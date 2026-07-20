Новият британски премиер обеща да прибере бездомните от улиците (Обзор)

Смяната на властта в Лондон стана през входа за багаж на Бъкингамския дворец

Новият британския премиер Анди Бърнам съобщи, че едно от първите неща, с които ще се захване, е да намери подслон за бездомните хора във Великобритания. Заради растящите разходи за живот техният брой непрекъснато се увеличава през последните години - близо 5000 души всяка нощ спят на открито.

Бърнам е голям защитник на схемата “Всички вътре”, по която хиляди бездомни получиха подслон по време на пандемията. Като кмет на Манчестър даже даряваше 15% от заплатата си, за да може тя да продължи в града. Сега той е решен да превърне схемата в национален приоритет. Затова и часове преди да получи мандат от крал Чарлз III да управлява Обединеното кралство той посети приют за бездомни в централен Лондон.

“Грижата за хората ще бъде в основата на всичко, което ще правя. Анди Бърнам и съпругата му Мари-Франс СНИМКА: РОЙТЕРС

Ще дам всичко от себе си,

за да изградя ново национално чувство за единство”, заяви Бърнам. Той обеща и нов стил в политиката, като първото доказателство дойде още при встъпителната му реч на “Даунинг стрийт” 10. Бърнам отказа традиционната трибунка, от която всички идващи и отиващи си министър-председатели правят изказванията си пред премиерската резиденция, за да могат да си поглеждат в предварително написан текст. 56-годишният политик, който се слави като добър комуникатор, говори открито и от сърце какво мисли за британската политика.

Според него тя е поела в погрешна посока още през 80-те години на миналия век, включително чрез извършената от Маргарет Тачър приватизация и деиндустриализация. И той ще се опита да спре това, тъй като е довело да обедняване и влошаване на обществените услуги, също така е прекъснало връзката между обикновените хора и политиците. Макар да трябва да довърши спечеления от предшественика си Киър Стармър управленски мандат за лейбъристите до 2029 г., Бърнам обяви, че има по-големи амбиции и скоро ще представи 10-годишен план за голяма промяна във Великобритания.

Тя обаче явно не предвижда остри завои във външната политика, защото първите му телефонни обаждания като премиер ще бъдат с президентите на САЩ и Украйна, защото

новият премиер ще продължи подкрепата на Лондон към Киев

Бърнам е първият министър-председател от 500 г., който е силно вярващ католик. Според професора по политология Джон Тонг това може да създаде някои трудности с назначаването на епископи в Англиканската църква, тъй като съществува законодателство, забраняващо на католици да съветват монарха по този въпрос, каквото задължение има премиерът.

В понеделник Бърнам и съпругата му Мари-Франс имаха кратка среща с крал Чарлз III, както и отиващия си премиер Стармър и половинката му Виктория. И двете двойки трябваше да минат през входа за багаж на Бъкингамския дворец, защото част от сградата му все още се ремонтира, а друга е отворена за туристи през лятото, когато традиционно кралят е в провинциалните си резиденции. Чарлз обаче се върна в Лондон, за да изпълни задължението си по назначаване на нов премиер, след като управляващата Лейбъристка партия реши да смени лидера си Стармър с Бърнам.