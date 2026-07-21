В топ 5 сме в ЕС по съдии на глава от населението (Графики)

България е в топ 5 на държавите в Европейския съюз по съдии на глава от населението. Това сочат данни от проучване на Евростат за 2024 г. У нас има 35,4 съдии на 100 000 души, което ни поставя на четвърто място в ЕС по този показател. Пред нас се нарежда Люксембург (36 съдии на 100 хил. души), а плътно зад нас е Румъния (35,3 на 100 хил. души).

Лидери обаче са Хърватия и Словения - съответно с 43,3 и 40,2 съдии на 100 000 души. Това е доста над средното за Европейския съюз - 15,7 съдии на 100 хил. души.

На дъното на класацията е Ирландия - едва 3,6 съдии на 100 000 души. Пред нея се нареждат Австрия (4,3), Испания (6,2), Чехия (6,7) и Италия (7,9).

В почти всички държави от Европейския съюз жените съдии имат превес над мъжете. Абсолютен лидер в това отношение е Словения - внушителните 81,7% от всички съдии там са жени.

Непосредствено след нея се нареждат Латвия с 79,7% жени съдии и Гърция с 75,5%, а челната петица се допълва от Люксембург и Хърватия - съответно със 73,6 и 72,3%.

Съдебната система в Германия е почти равномерно разпределена, като жените представляват са 50,7% от всички професионални съдии.

Единствено в Ирландия делът на мъжете съдии (56,4%) е по-висок от този на жените съдии (43,6%).

Данни на НСИ от 2024 г. сочат, че общо в съдебната власт жените заемат около 54% от ръководните позиции, което е най-високият дял сред трите власти. Най-ниският е в законодателната власт (23,3 %). Това подчертава, че въпреки преобладаващото присъствие на жени в съдийския състав, те все още доминират най-силно именно в управленските роли на съдебната система в сравнение с останалите власти. (24часа)