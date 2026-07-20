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Иран атакува отново този следобед Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове

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Иран този следобед отново атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове СНИМКА: Пиксабей

Иран този следобед отново атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове, предаде ДПА, като се позова на изявление на кувейтската армия и на бахрейнското Министерство на вътрешните работи, съобщава БТА.

Това е втората за днес иранска атака срещу двете страни, които са сред ключовите съюзници на САЩ в региона.

В публикуваното в социалната мрежа Екс изявление на кувейтската армия се посочва, че всички взривове, които са се чули на територията на страната, са предизвикани от ракети прехващачи. В текста не се оповестяват повече подробности и не се казва нищо за жертви или материални щети.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани отново и в островната държава в Персийския залив Бахрейн, като тамошното Министерство на вътрешните работи призова всички граждани да се укрият.

Иранската армия отговори на продължаващата американска кампания срещу Ислямската република с ответни удари срещу близкоизточни държави, в които са разположени американски военни бази.

Иран този следобед отново атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове СНИМКА: Пиксабей

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