Иран атакува отново този следобед Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран този следобед отново атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове, предаде ДПА, като се позова на изявление на кувейтската армия и на бахрейнското Министерство на вътрешните работи, съобщава БТА.

Това е втората за днес иранска атака срещу двете страни, които са сред ключовите съюзници на САЩ в региона.

В публикуваното в социалната мрежа Екс изявление на кувейтската армия се посочва, че всички взривове, които са се чули на територията на страната, са предизвикани от ракети прехващачи. В текста не се оповестяват повече подробности и не се казва нищо за жертви или материални щети.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани отново и в островната държава в Персийския залив Бахрейн, като тамошното Министерство на вътрешните работи призова всички граждани да се укрият.

Иранската армия отговори на продължаващата американска кампания срещу Ислямската република с ответни удари срещу близкоизточни държави, в които са разположени американски военни бази.