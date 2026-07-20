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Зеленски благодари на новия британски премиер за обещаната непоколебима подкрепа

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави Анди Бърнам, който днес пое премиерския пост на Великобритания. Зеленски заяви, че се е почувствал окуражен от обещанието на лидера на лейбъристите за "непоколебимата подкрепа" за страната му, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Искрено оценявам факта, че подкрепата за Украйна и нашия народ остава непоколебима", заяви Зеленски в социалната мрежа "Екс", след като Бърнам обяви, че ще подкрепи украинския лидер на 100%.

Новият британски премиер Анди Бърнам заяви, че сред първите световни лидери, с които ще разговаря по телефона, ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски. Именно тогава Бърнам заяви, че няма да има промяна в подкрепата на страната му за Украйна.

Новият британски премиер обеща в речта си пред канцеларията на „Даунинг Стрийт" 10 да представи нови мерки за облекчаване на разходите за живот още тази седмица и да обяви нов 10-годишен план за страната по-късно през годината.

„Великобритания трябва да покаже на света, че можем отново да възвърнем стабилността си", заяви Бърнам. „Не сме били достатъчно добри и трябва да станем по-добри", добави той.

По-рано днес новият лидер на британските лейбъристи Анди Бърнам беше назначен за нов премиер на Великобритания от крал Чарлз III, който му възложи да сформира правителство.

Придружен от съпругата си Мари-Франс ван Хел, която е от нидерландски произход, 56-годишният бивш кмет на Манчестър беше приет по обяд от монарха в Бъкингамския дворец, след което се отправи към „Даунинг Стрийт" 10.

Това е четвъртият премиер, назначен от Чарлз III, откакто той се възкачи на трона през септември 2022 г.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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